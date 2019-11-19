"Сити" заработал рекордные 535 млн. фунтов за прошлый сезон

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" отчитался о чистой прибыли и рекордном заработке за сезон 2018/19, в котором команда Хосепа Гвардиолы выиграла три трофея.

В период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 клуб с "Этихад" заработал 532.5 млн. фунтов, а чистая прибыль составила 10.1 млн.

Таким образом, доходы "горожан" растут 11-й год подряд, причем на зарплату клуб тратит 59% от заработанного, что является вполне здоровым показателем.

По всей видимости, через год "Сити" действительно сможет отчитаться о том, что как минимум догнал своих соседей из "Манчестер Юнайтед" по финансовой мощи — "горожане" уже вышли в плей-офф Лиги Чемпионов и начали сотрудничество с Puma, что будет отражено в следующем отчете.

"Это результат не только одного сезона, но декады упорной работы. Наша организация достигла того уровня зрелости, который позволяет нам планировать многолетними циклами", — цитирует президента "Сити" Халдуна Аль-Мубарака BBC.

Сравнение доходов Сити и Юнайтед


Метки Манчестер Сити, финансы

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 19.11.2019 17:51 # sausage
    Чистая прибыль Ливерпуля за сезон 17/18 - 106 млн. Это так, к сведению.

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  2. elprimer 19.11.2019 17:22 # elprimer
    Толку нет от дохода, ведь в европейскую элиту сито не входит. Местечковый "гранд".

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  3. griezmann 19.11.2019 17:22 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  4. dom1no 19.11.2019 17:01 # dom1no
    чо по зеропукам?

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