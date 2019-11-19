"Сити" заработал рекордные 535 млн. фунтов за прошлый сезон

"Манчестер Сити" отчитался о чистой прибыли и рекордном заработке за сезон 2018/19, в котором команда Хосепа Гвардиолы выиграла три трофея.

В период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 клуб с "Этихад" заработал 532.5 млн. фунтов, а чистая прибыль составила 10.1 млн.



Таким образом, доходы "горожан" растут 11-й год подряд, причем на зарплату клуб тратит 59% от заработанного, что является вполне здоровым показателем.



По всей видимости, через год "Сити" действительно сможет отчитаться о том, что как минимум догнал своих соседей из "Манчестер Юнайтед" по финансовой мощи — "горожане" уже вышли в плей-офф Лиги Чемпионов и начали сотрудничество с Puma, что будет отражено в следующем отчете.



"Это результат не только одного сезона, но декады упорной работы. Наша организация достигла того уровня зрелости, который позволяет нам планировать многолетними циклами", — цитирует президента "Сити" Халдуна Аль-Мубарака BBC.



