Азар верит, что "Челси" способен взять реванш у "Сити" за 6:0

Полузащитник "Реала" Эден Азар считает, что его бывшая команда "Челси" способна одержать победу над "Манчестер Сити" в ближайший уикенд.

В ближайшую субботу "синие" отправятся на "Этихад", где в прошлом сезоне они потерпели унизительное поражение со счетом 6:0.



Перед международным перерывом "Сити" проиграл "Ливерпулю" со счетом 3:1 и был отброшен на четвертое место, поэтому в мотивации "горожан" сомневаться не приходится. Однако Азар верит, что "Челси" способен забрать все три очка.



"Конечно, они могут обыграть "Манчестер Сити". Будет нелегко это сделать, выезды туда всегда бывают сложными, и когда мы последний раз играли там, то уступили 6:0".



"Так что это плохое воспоминание для меня и для "Челси", но я думаю, в этом сезоне они очень хороши. У них очень молодая, но в то же время очень хорошая команда, так почему бы им не отправиться туда и не одержать победу?" — сообщил Азар Sky Sports.