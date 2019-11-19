Азар верит, что "Челси" способен взять реванш у "Сити" за 6:0
Полузащитник "Реала" Эден Азар считает, что его бывшая команда "Челси" способна одержать победу над "Манчестер Сити" в ближайший уикенд.
В ближайшую субботу "синие" отправятся на "Этихад", где в прошлом сезоне они потерпели унизительное поражение со счетом 6:0.
Перед международным перерывом "Сити" проиграл "Ливерпулю" со счетом 3:1 и был отброшен на четвертое место, поэтому в мотивации "горожан" сомневаться не приходится. Однако Азар верит, что "Челси" способен забрать все три очка.
"Конечно, они могут обыграть "Манчестер Сити". Будет нелегко это сделать, выезды туда всегда бывают сложными, и когда мы последний раз играли там, то уступили 6:0".
"Так что это плохое воспоминание для меня и для "Челси", но я думаю, в этом сезоне они очень хороши. У них очень молодая, но в то же время очень хорошая команда, так почему бы им не отправиться туда и не одержать победу?" — сообщил Азар Sky Sports.
19.11.2019 16:00
Просмотров: 737
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будет нольсемьси в пользу шестьнольси
(ответить)
будет девятьнольси.
(ответить)
В чем вообще смысл таких вьюх? Ну спросили у Азара "сможет ли Челси на этот раз обыграть сити?" Что они ожидали услышать? "Нет, без шансов"? Вопрос ради бесполезных текстов для новостей.
(ответить)
Тот матч был исключением.
Будет победа Челси 4:3
(ответить)
С детства за щестнольси
(ответить)
Агуэро отимееть их во все дырки 😂😂😂
(ответить)
ну атака стала лучше
наверное будет не 6-0, а 6-2
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий