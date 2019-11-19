Азар верит, что "Челси" способен взять реванш у "Сити" за 6:0

Манчестер Сити — Челси Полузащитник "Реала" Эден Азар считает, что его бывшая команда "Челси" способна одержать победу над "Манчестер Сити" в ближайший уикенд.

В ближайшую субботу "синие" отправятся на "Этихад", где в прошлом сезоне они потерпели унизительное поражение со счетом 6:0.

Перед международным перерывом "Сити" проиграл "Ливерпулю" со счетом 3:1 и был отброшен на четвертое место, поэтому в мотивации "горожан" сомневаться не приходится. Однако Азар верит, что "Челси" способен забрать все три очка.

"Конечно, они могут обыграть "Манчестер Сити". Будет нелегко это сделать, выезды туда всегда бывают сложными, и когда мы последний раз играли там, то уступили 6:0".

"Так что это плохое воспоминание для меня и для "Челси", но я думаю, в этом сезоне они очень хороши. У них очень молодая, но в то же время очень хорошая команда, так почему бы им не отправиться туда и не одержать победу?" — сообщил Азар Sky Sports.


Метки Азар, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2019 16:00

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  1. chelsea88 19.11.2019 16:42 # chelsea88
    Будет нольсемьси в пользу шестьнольси

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  2. shmanisa 19.11.2019 16:34 # shmanisa
    будет девятьнольси.

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  3. role-playin 19.11.2019 16:19 # role-playin
    В чем вообще смысл таких вьюх? Ну спросили у Азара "сможет ли Челси на этот раз обыграть сити?" Что они ожидали услышать? "Нет, без шансов"? Вопрос ради бесполезных текстов для новостей.

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  4. ry-l 19.11.2019 16:12 # ry-l
    Тот матч был исключением.
    Будет победа Челси 4:3

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  5. chr1s8rown 19.11.2019 16:11 # chr1s8rown
    С детства за щестнольси

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  6. manuted-11 19.11.2019 16:02 # manuted-11
    Агуэро отимееть их во все дырки &#128514;&#128514;&#128514;

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  7. tursa 19.11.2019 16:02 # tursa
    ну атака стала лучше
    наверное будет не 6-0, а 6-2

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