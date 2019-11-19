Мертезакер был бы счастлив возвращению Артеты в "Арсенал"

Глава академии "Арсенала" Пер Мертезакер заявил, что был бы счастлив возвращению в клуб Микеля Артеты.

Артету, который провел пять лет на "Эмирейтс" в качестве игрока, связывали с возвращением сюда еще в прошлом году, когда лондонский клуб искал преемника для Арсена Венгера.



Тогда "канониры" предпочли более опытного Унаи Эмери, а Микель остался ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", где и трудится до сих пор.



Однако сейчас под Эмери вовсю раскачивается кресло, а пресса вновь принялась спекулировать насчет возвращения Артеты в "Арсенал". Мертезакер был бы этому только рад.



"Я был его заместителем как капитана, и он доверял мне. Я был на его стороне во время командных собраний, и у нас была отличная связь. Я был бы счастлив снова с ним поработать, он первоклассный парень", — сообщил Мертезакер FourFourTwo.