Мертезакер был бы счастлив возвращению Артеты в "Арсенал"

Пер Мертезакер и Микель Артета Глава академии "Арсенала" Пер Мертезакер заявил, что был бы счастлив возвращению в клуб Микеля Артеты.

Артету, который провел пять лет на "Эмирейтс" в качестве игрока, связывали с возвращением сюда еще в прошлом году, когда лондонский клуб искал преемника для Арсена Венгера.

Тогда "канониры" предпочли более опытного Унаи Эмери, а Микель остался ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", где и трудится до сих пор.

Однако сейчас под Эмери вовсю раскачивается кресло, а пресса вновь принялась спекулировать насчет возвращения Артеты в "Арсенал". Мертезакер был бы этому только рад.

"Я был его заместителем как капитана, и он доверял мне. Я был на его стороне во время командных собраний, и у нас была отличная связь. Я был бы счастлив снова с ним поработать, он первоклассный парень", — сообщил Мертезакер FourFourTwo.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Мертезакер

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. denk 19.11.2019 16:04 # denk
    теперь понятно почему оборона как проходной двор. Взяли самого топового защитника главой академии

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  2. flamic 19.11.2019 15:26 # flamic
    Иди на хуй вместе с ним

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