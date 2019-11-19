Леви провел кризисные переговоры с Почеттино

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви провел кризисные переговоры с Маурисио Почеттино и уже составил шорт-лист на замену главному тренеру своего клуба.

На этот международный перерыв "шпоры" ушли, занимая 14-е место и не зная побед уже пять матчей кряду в Премьер-Лиге.



Как утверждают Daily Mail и The Telegraph, неудовлетворительные результаты стали причиной, почему Леви позвал Почеттино к себе в кабинет.



Это был не дружеский ужин и не встреча для обсуждения трансферных целей на январь — Леви поинтересовался от аргентинского тренера, как тот собирается искать выход из кризиса.



Леви всерьез опасается, что ситуация только ухудшится, и тогда у него не останется выбора. Досрочное прекращение контракта Маурисио обойдется "Тоттенхэму" в 12.5 млн. фунтов.



Более того, Леви уже продемонстрировал свою готовность указать Почеттино на дверь, начав работу над поисками замены для Маурисио. В шорт-лист Даниэля вошли Эдди Хау из "Борнмута", Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг" и Карло Анчелотти из "Наполи".



Также нельзя исключать, что "Тоттенхэм" обратится к титулованным Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри, которые в данный момент находятся без клуба.



Прямо сейчас в Северном Лондоне есть ощущение, что увольнение Почеттино — это лишь вопрос времени, причем самого ближайшего времени, и Маурисио едва ли дотянет до конца сезона.