Леви провел кризисные переговоры с Почеттино
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви провел кризисные переговоры с Маурисио Почеттино и уже составил шорт-лист на замену главному тренеру своего клуба.
На этот международный перерыв "шпоры" ушли, занимая 14-е место и не зная побед уже пять матчей кряду в Премьер-Лиге.
Как утверждают Daily Mail и The Telegraph, неудовлетворительные результаты стали причиной, почему Леви позвал Почеттино к себе в кабинет.
Это был не дружеский ужин и не встреча для обсуждения трансферных целей на январь — Леви поинтересовался от аргентинского тренера, как тот собирается искать выход из кризиса.
Леви всерьез опасается, что ситуация только ухудшится, и тогда у него не останется выбора. Досрочное прекращение контракта Маурисио обойдется "Тоттенхэму" в 12.5 млн. фунтов.
Более того, Леви уже продемонстрировал свою готовность указать Почеттино на дверь, начав работу над поисками замены для Маурисио. В шорт-лист Даниэля вошли Эдди Хау из "Борнмута", Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг" и Карло Анчелотти из "Наполи".
Также нельзя исключать, что "Тоттенхэм" обратится к титулованным Жозе Моуриньо и Массимилиано Аллегри, которые в данный момент находятся без клуба.
Прямо сейчас в Северном Лондоне есть ощущение, что увольнение Почеттино — это лишь вопрос времени, причем самого ближайшего времени, и Маурисио едва ли дотянет до конца сезона.
19.11.2019 14:00
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Последние комментарии:
По ходу в Баварию пойдёт. МЮ опять разминется с нормальным тренером. Остаётся верить в норвежца
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Карло будет предпочтительней, остальное аналогия пакета.. если леви хочет, что бы его клуб выигрывал, нужен профи, а не физрук любитель.. работающий на энтузиазме и узнаваемый по работе с молодёжью
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Почеттино и сам не прочь уходить с этой помойки в которую превратил клуб сам Леви...Он получит 12 лямов пойдет тренировать Баварию или Барселону.....а жадный жалкий еврей пустышка остается с носом...ведь полюбому куры должны серьезно потратиться летом и это с учетом того что лидеры уйдут бесплатно.....норм пуканы рвутся у еврея вот и эмоции набросился на Почеттино....а если бы он жене так забрал она подала бы на развод и отяпала бы половину имущества....Хитрый еврей даже это предусмотрел.Ну что за народ?
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Жаль шпор. Думал что в этом сезоне они как минимум в топ 4 будут. Я ещё никогда так не ошибался.
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