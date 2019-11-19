Стэн Кроенке не вложил ни пенни в "Арсенал"

Стэн Кроенке с сыном С 2007 года, когда Стэн Кроенке купил свои первые акции "Арсенала", американский бизнесмен не вложил ни пенни в лондонский клуб.

Начав постепенно скупать акции клуба с "Эмирейтс", со временем Кроенке получил в свое распоряжение контрольный пакет, а в 2018 году стал единоличным собственном "Арсенала".

Фактически при Кроенке "Арсенал" перестал быть публичной компанией. Своей доли в клубе лишилось объединение болельщиков, а вместе с долей — и права участвовать в собрании акционеров.

Как сообщает Football.London, доступная с сезона 2017/18 финансовая информация, а также предыдущие публичные финансовые отчеты свидетельствуют, что за все это время Кроенке не вложил ни пенни в клуб — ни в качестве денежной инъекции, ни даже просто взаймы.

При Кроенке — и благодаря умелому управлению Арсена Венгера — "Арсенал" был переведен на модель самофинансирования. Уже несколько лет "канониры" могут тратить столько, сколько зарабатывают на проведении матчей, телевизионных трансляциях и коммерческой деятельности.

Для сравнения — с момента приобретения "Манчестер Сити" в 2008 году шейх Мансур вложил в "горожан" около 1 млрд. фунтов.


Метки Арсенал, Кроенке, финансы

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 19.11.2019 14:26 # vyrentz
    Меж двумя Юнайтед, просто черная дыра

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  2. moneymaker 19.11.2019 14:26 # moneymaker
    >Купил футбольный клуб
    >Не вложил ни пенни

    Чего блять

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  3. danilych89 19.11.2019 14:15 # danilych89
    а, помнится, многие так радовались уходу Усманова)

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  4. easports 19.11.2019 13:46 # easports
    бизнес кар хули

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  5. narcot 19.11.2019 13:43 # narcot
    он вложил свой пенни болелам в рот. например, мандалиевой

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  6. val007 19.11.2019 13:38 # val007
    Это просто бизнес, ничего личного. Ему насрать на клуб. Жаль, что Алишеру не дали его купить. Выбрали из "российского варвара" и американского бизнесмена, последнего. В итоге пришли к тому, что сейчас имеем... Уйти должен не Венгер или Эмери, а этот коммерс.

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  7. bergkamp-1886 19.11.2019 13:26 # bergkamp-1886
    клуб глубоко в жопе

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  8. lampard78 19.11.2019 13:25 # lampard78
    Арсенал для Кронке - всего лишь очередной актив в портфеле других спортивных активов - «Денвер Наггетс», «Колорадо Рэпидз», «Колорадо Эвеланш», «Лос Анджелес Рэмс». И, судя по всему, главная задача этого актива - просто не проёбывать деньги, а ещё лучше - работать в плюс. Просто безубыточный актив для формирования более толстого портфеля.

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  9. ray-black 19.11.2019 13:22 # ray-black
    Ну так то правильно. Так и должен функционировать футбольный клуб. Проблема только в том что некоторые ложат на это все с прибором и вливают бабки путем различных махинаций со спонсорскими контрактами и еще бог знает как.

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  10. sayedbakiev 19.11.2019 13:19 # sayedbakiev
    за восемь лет 1 млрд и 0 финалов ЛЧ.Интересно сколько получиться за все 124 года существование говно клуба.....0 просто 0 финалов ЛЧ......арабы + рабы=0 финалов ЛЧ так ведь получается чисто логически

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  11. superglor 19.11.2019 13:12 # superglor
    0 пенни - 0 финалов, да еще и 0 АПЛ.

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  12. denkik 19.11.2019 13:11 # denkik
    Не знаю, я не бизнесмен, конечно, но если в твой ресторан перестают ходить люди временами надо делать ремонт и ребрендинг. Это уже бизнес по-русски: минимум вложений - максимум прибыли. Эффективно, но рано или поздно приводит к катастрофе

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  13. slash-lfc 19.11.2019 13:01 # slash-lfc
    1 млрд - 0 финалов. Уахахахахах

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