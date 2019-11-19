Стэн Кроенке не вложил ни пенни в "Арсенал"

С 2007 года, когда Стэн Кроенке купил свои первые акции "Арсенала", американский бизнесмен не вложил ни пенни в лондонский клуб.

Начав постепенно скупать акции клуба с "Эмирейтс", со временем Кроенке получил в свое распоряжение контрольный пакет, а в 2018 году стал единоличным собственном "Арсенала".



Фактически при Кроенке "Арсенал" перестал быть публичной компанией. Своей доли в клубе лишилось объединение болельщиков, а вместе с долей — и права участвовать в собрании акционеров.



Как сообщает Football.London, доступная с сезона 2017/18 финансовая информация, а также предыдущие публичные финансовые отчеты свидетельствуют, что за все это время Кроенке не вложил ни пенни в клуб — ни в качестве денежной инъекции, ни даже просто взаймы.



При Кроенке — и благодаря умелому управлению Арсена Венгера — "Арсенал" был переведен на модель самофинансирования. Уже несколько лет "канониры" могут тратить столько, сколько зарабатывают на проведении матчей, телевизионных трансляциях и коммерческой деятельности.



Для сравнения — с момента приобретения "Манчестер Сити" в 2008 году шейх Мансур вложил в "горожан" около 1 млрд. фунтов.