Стэн Кроенке не вложил ни пенни в "Арсенал"
С 2007 года, когда Стэн Кроенке купил свои первые акции "Арсенала", американский бизнесмен не вложил ни пенни в лондонский клуб.
Начав постепенно скупать акции клуба с "Эмирейтс", со временем Кроенке получил в свое распоряжение контрольный пакет, а в 2018 году стал единоличным собственном "Арсенала".
Фактически при Кроенке "Арсенал" перестал быть публичной компанией. Своей доли в клубе лишилось объединение болельщиков, а вместе с долей — и права участвовать в собрании акционеров.
Как сообщает Football.London, доступная с сезона 2017/18 финансовая информация, а также предыдущие публичные финансовые отчеты свидетельствуют, что за все это время Кроенке не вложил ни пенни в клуб — ни в качестве денежной инъекции, ни даже просто взаймы.
При Кроенке — и благодаря умелому управлению Арсена Венгера — "Арсенал" был переведен на модель самофинансирования. Уже несколько лет "канониры" могут тратить столько, сколько зарабатывают на проведении матчей, телевизионных трансляциях и коммерческой деятельности.
Для сравнения — с момента приобретения "Манчестер Сити" в 2008 году шейх Мансур вложил в "горожан" около 1 млрд. фунтов.
19.11.2019 13:00
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Последние комментарии:
Меж двумя Юнайтед, просто черная дыра
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>Купил футбольный клуб
>Не вложил ни пенни
Чего блять
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а, помнится, многие так радовались уходу Усманова)
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бизнес кар хули
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он вложил свой пенни болелам в рот. например, мандалиевой
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Это просто бизнес, ничего личного. Ему насрать на клуб. Жаль, что Алишеру не дали его купить. Выбрали из "российского варвара" и американского бизнесмена, последнего. В итоге пришли к тому, что сейчас имеем... Уйти должен не Венгер или Эмери, а этот коммерс.
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клуб глубоко в жопе
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Арсенал для Кронке - всего лишь очередной актив в портфеле других спортивных активов - «Денвер Наггетс», «Колорадо Рэпидз», «Колорадо Эвеланш», «Лос Анджелес Рэмс». И, судя по всему, главная задача этого актива - просто не проёбывать деньги, а ещё лучше - работать в плюс. Просто безубыточный актив для формирования более толстого портфеля.
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Ну так то правильно. Так и должен функционировать футбольный клуб. Проблема только в том что некоторые ложат на это все с прибором и вливают бабки путем различных махинаций со спонсорскими контрактами и еще бог знает как.
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за восемь лет 1 млрд и 0 финалов ЛЧ.Интересно сколько получиться за все 124 года существование говно клуба.....0 просто 0 финалов ЛЧ......арабы + рабы=0 финалов ЛЧ так ведь получается чисто логически
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0 пенни - 0 финалов, да еще и 0 АПЛ.
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Не знаю, я не бизнесмен, конечно, но если в твой ресторан перестают ходить люди временами надо делать ремонт и ребрендинг. Это уже бизнес по-русски: минимум вложений - максимум прибыли. Эффективно, но рано или поздно приводит к катастрофе
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1 млрд - 0 финалов. Уахахахахах
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