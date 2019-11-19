Саутгейт не уверен, что повезет сборную Англии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не уверен, что останется на своем посту на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре.

В декабре Саутгейт отправится в Катар, чтобы понаблюдать за выступлением "Ливерпуля" на клубном Чемпионате Мира, а заодно подыскать базу для англичан на период ЧМ-2022.



Несмотря на столь долгосрочное планирование, Саутгейт не дает никаких гарантий, что он сохранит свою работу к следующему мировому первенству. Судьба Гарета зависит от того, как англичане выступят на Евро-2020 следующим летом.



"Ну, это во многом зависит от того, как далеко мы зайдем следующим летом".



"Последняя неделя позволила почувствовать, что люди могут разлюбить тебя, и если этой теплоты в отношениях больше нет, это может начать влиять на команду".



"Поэтому я реалистично смотрю на то, как быстро этот прилив может уйти, но в последние восемь лет мы всегда одновременно планировали на короткую перспективу, среднюю и долгую".



"Мы должны обладать верой в то, что мы делаем. Мы должны правильным образом подготовиться. Не теряя фокус на следующем лете, мы должны понимать, какие маленькие шаги требуются от нас до этого".



"Думаю, все лучшие сборные планируют на короткую, среднюю и долгую перспективу одновременно", — цитирует Саутгейта Sky Sports.