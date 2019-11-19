Гиггз рассказал, как улучшил свою игру благодаря окулисту

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, как окулист помог ему улучшить свою игру.

Сделав себе имя в качестве вингера, с возрастом Гиггз превратился в полузащитника, но по привычке продолжал чаще пасовать направо.



Именно это заметила сотрудница медицинского штаба "Юнайтед" и помогла Райану адаптироваться к новой роли.



"У нас был оптик или специалист по глазам в клубе. Вообще-то, именно она заметила, что я, играя в полузащите, отдаю на так много пасов налево, чем когда играл справа".



"Поэтому мы проделали большую работу над моим периферийным зрением и обнаружили, что у меня не такой уж хороший кругозор, когда я смотрю налево".



"Если подумать, то это вполне естественно. С 11 лет я всегда смотрел направо, потому что держался боковой линии поля. Я всегда мог сделать этот пас, но она заметила, что некоторые рывки моих партнеров ускользают из моего внимания. Я этого не чувствовал".



"Поэтому я много работал над укреплением своего кругозора, благодаря чему смог видеть все поле", — сообщил Гиггз The Coaches' Voice.