Гиггз рассказал, как улучшил свою игру благодаря окулисту
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, как окулист помог ему улучшить свою игру.
Сделав себе имя в качестве вингера, с возрастом Гиггз превратился в полузащитника, но по привычке продолжал чаще пасовать направо.
Именно это заметила сотрудница медицинского штаба "Юнайтед" и помогла Райану адаптироваться к новой роли.
"У нас был оптик или специалист по глазам в клубе. Вообще-то, именно она заметила, что я, играя в полузащите, отдаю на так много пасов налево, чем когда играл справа".
"Поэтому мы проделали большую работу над моим периферийным зрением и обнаружили, что у меня не такой уж хороший кругозор, когда я смотрю налево".
"Если подумать, то это вполне естественно. С 11 лет я всегда смотрел направо, потому что держался боковой линии поля. Я всегда мог сделать этот пас, но она заметила, что некоторые рывки моих партнеров ускользают из моего внимания. Я этого не чувствовал".
"Поэтому я много работал над укреплением своего кругозора, благодаря чему смог видеть все поле", — сообщил Гиггз The Coaches' Voice.
19.11.2019 11:00
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