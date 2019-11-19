Гиггз рассказал, как улучшил свою игру благодаря окулисту

Райан Гиггз Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз рассказал, как окулист помог ему улучшить свою игру.

Сделав себе имя в качестве вингера, с возрастом Гиггз превратился в полузащитника, но по привычке продолжал чаще пасовать направо.

Именно это заметила сотрудница медицинского штаба "Юнайтед" и помогла Райану адаптироваться к новой роли.

"У нас был оптик или специалист по глазам в клубе. Вообще-то, именно она заметила, что я, играя в полузащите, отдаю на так много пасов налево, чем когда играл справа".

"Поэтому мы проделали большую работу над моим периферийным зрением и обнаружили, что у меня не такой уж хороший кругозор, когда я смотрю налево".

"Если подумать, то это вполне естественно. С 11 лет я всегда смотрел направо, потому что держался боковой линии поля. Я всегда мог сделать этот пас, но она заметила, что некоторые рывки моих партнеров ускользают из моего внимания. Я этого не чувствовал".

"Поэтому я много работал над укреплением своего кругозора, благодаря чему смог видеть все поле", — сообщил Гиггз The Coaches' Voice.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2019 11:00

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  1. sayedbakiev 19.11.2019 11:33 # sayedbakiev
    глазами трахнул жену окулиста а потом и жену своего брата...типичный манк

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  2. jack-willsher 19.11.2019 11:30 # jack-willsher
    с соСАФ улучшил результаты команды благодаря резиновому члену

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  3. mancunia-planet 19.11.2019 11:25 # mancunia-planet
    Лучший игрок в истории АПЛ.

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  4. sisyazavr 19.11.2019 11:22 # sisyazavr
    Круто!! Лайфхакинг

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  5. vyrentz 19.11.2019 11:15 # vyrentz
    Трахал Наташу и старался смотреть на ту сторону кровати, где как раз спал его брат Родри?

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