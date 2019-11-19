Мойзе Кин возразил своему отцу

Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин раскритиковал своего отца, который назвал переход сына в мерсисайдский клуб ошибкой.

На прошлой неделе Жан Кин поделился своим разочарованием от того, как складывается карьера Мойзе в "Эвертоне", а также выразил надежду на скорейший переход своего сына в "Рому".



Действительно, дела 19-летнего итальянца в Англии пока идут неважно. Кин до сих пор не открыл счет своим голам за "ирисок" после трансфера из "Ювентуса" за 27 миллионов фунтов, но от проблем бежать не собирается.



"Не смей говорить о моей жизни, когда твоя собственная не является примером для подражания. Я не боюсь, когда путь к успеху лежит через трудности", — написал Кин в инстаграме.