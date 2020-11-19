Саутгейт восхищается атакующей мощью сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что по мощи своей атакующей линии его команда не уступает никому из других участников Евро-2020.

Отборочный турнир к первенству Европы подопечные Саутгейта завершили с 37 голами, 20 из которых забили Харри Кейн и Рахим Стерлинг. Кроме того, у Гарета есть Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.



Такая россыпь звезд в атаке восхищает Саутгейта, которые теперь начинает подготовку к финальной стадии Евро-2020.



"Большинство сборных в мире хотели бы обладать Харри Кейном в качестве своего 9-го номера".



"Когда смотришь на нашу атакующую тройку, в этом плане мы не уступаем никому из участников турнира. Лично я не сомневаюсь насчет этого".



"Между ними есть конкуренция, и они знают, что их место займет кто-нибудь молодой, кто будет становиться только лучше, если они не будут играть хорошо".



"Следующие два месяца я хочу посвятить изучению других команд топ-уровня, чтобы тщательно проанализировать их игру и как можно раньше подготовиться к тем матчам, которые нас ждут", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.