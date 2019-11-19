"Вест Хэм" обратится к Бенитесу в случае увольнения Пеллегрини

"Вест Хэм" обратится к Рафаэлю Бенитесу, если потеряет терпение к своему главному тренеру Мануэлю Пеллегрини.

Летом 2015 Бенитес уже был близок к назначению в "Вест Хэме", однако тогда ему предоставилась возможность возглавить "Реал", и он не смог отвергнуть такой шанс.



С минувшего лета Рафаэль трудится в китайском "Далянь Ифан", где получает 12 миллионов фунтов в год, но Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает испанский специалист открыт к переговорам с "молотобойцами".



Правда, перед тем, как звать бывшего наставника "Ньюкасла", "Челси" и "Ливерпуля", "Вест Хэму" нужно разобраться с Пеллегрини, который совершенно не оправдывает ожиданий болельщиков и боссов клуба в этом сезоне.



Получив мощную поддержку на трансферном рынке минувшим летом, Мануэль окунулся в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, вместо борьбы за попадание в топ-6.



От Пеллегрини ожидают скорейшего улучшения результатов — начиная с домашнего матча против "Тоттенхэма" после международного перерыва.