"Сити" догонит "Юнайтед" по финансовой мощи

"Манчестер Сити" впервые за несколько десятилетий настигнет своих соседей из "Манчестер Юнайтед" по финансовой мощи.

В понедельник "красные дьяволы" отчитались за первый квартал этого финансового года. Клуб с "Олд Траффорд" ожидает заработать 560 миллионов фунтов по итогам сезона 2019/20.



По сравнению с прошлым сезоном оборот "Юнайтед" снизится почти на 70 млн. фунтов, что во многом объясняется непопаданием клуба в Лигу Чемпионов.



"Сити" же, напротив, только наращивает свои финансовые мускулы и собирается взять планку, установленную своими соседями, благодаря подписанному ранее в этом году спонсорскому контракту с Puma.



10-летнее соглашение с техническим спонсором принесет "горожанам" 650 млн. фунтов, и эффект от этого контракта можно будет ощутить уже в финансовом отчете за этот сезон — на "Этихад" уверены, что смогут заработать те же 560 млн. фунтов.