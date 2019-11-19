"Лестер" Роджерса: на своем месте

Сомневаться в "Лестере" как в претенденте на высокие позиции не стоит хотя бы по одной причине. Речь о клубе, который был чемпионом всего три года назад.

С момента последнего титула "лис" прошло времени меньше, чем с момента последнего чемпионства "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" или (уж тем более) "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом".



Да, звучит банально. Факт недавнего чемпионства "Лестера" почему-то не делал провальными результаты команды, когда она финишировала в середине таблицы. Успех "лис" в 2016 году по-прежнему остается не разобранным до конца — иначе бы кто-то уже скопировал его модель хотя бы с очень относительным и скромным успехом. Но все же нет. После того, как "Лестер" сенсационно взял титул, позиции "большой шестерки" в Англии только укрепились, и в трех последующих сезонах никто не был угрозой позициям грандов.



Конечно же, нынешний "Лестер" отличается от чемпионского в главном — в игроках. C тех пор в команде осталось всего несколько футболистов, и только Джейми Варди и Каспер Шмейхель по-прежнему являются твердыми игроками основы. Марк Олбрайтон и Демарай Грей на подхвате, Уэс Морган и Кристиан Фукс — еще глубже.



Тем не менее, титул 2016 года имеет значение и является аргументом в пользу "Лестера" сейчас. Он изменил менталитет на уровне клуба, и эта команда бояться серьезных вызовов не станет. Она ощущает себя на своем месте. Недооценивать роль оставшихся футболистов тоже не стоит. Варди забивает не меньше, чем тогда. И он снова — центровая фигура, вокруг которой строится амбициозная заявка "Лестера". Имея на передовой Джейми, каждый игрок видит самую высокую цель реальной.



Это далеко не лирика, и об этом часто пытается сказать менеджер команды Брендан Роджерс. Его присутствие тоже делает для "Лестера" большую разницу. Брендан, в отличие от "лис", со "своим" титулом разминулся на финише в "Ливерпуле", но этим тренером движет не только класс, но и схожий с "Лестером" Варди менталитет. Роджерс — не из тех, кто готов довольствоваться "удовлетворительным результатом", пусть раньше это временами играло против него.



"Лестеру" нынешнему стать чемпионом вряд ли удастся. Но также вряд ли ради этого придется проверять прагматичность Роджерса в ключевых матчах. На этот раз конкуренты "лис" окажутся слишком сильными, и даже "Манчестер Сити" наверняка вернет себе ту вторую позицию, на которой сейчас идет "Лестер".



Другое дело, что он оказался там не случайно, и, как минимум, сохранить место в четверке команде Роджерса по силам. Несколько недель назад Каспер Шмейхель признавал, что "лисам" отчасти везет с нынешней формой "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". Но правда также в том, что его команда сейчас выступает не хуже, чем любой из упомянутых грандов на пике формы в последние годы. Качество игры "Лестера" соответствует самым высоким стандартам первой четверки.



Роджерс за очень короткий срок раскрыл потенциал этих футболистов. Он легко решил те проблемы, которые не мог решить Клод Пюэль — и сделал "Лестер" эффективным в позиционных атаках. Предшественник Роджерса считал, что необходимое изменение "Лестера" пройдет через медленный отказ от влияния Варди. Роджерс на деле объяснил, что Варди — не преграда, а двигатель этих изменений. Джейми, кажется, стал еще сильнее, чем четыре года назад, и его манера игры теперь одинаково полезна как в атакующей, так и в позиционной игре.



Если Найджел Пирсон и Клаудио Раньери делали сильную команду из неплохих футболистов, то Роджерс делает сильную команду из сильных исполнителей. Основа нынешнего "Лестера", если брать индивидуальности, превосходит чемпионский состав почти на всех позициях. Варди, Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс, Уилфрид Ндиди, Бен Чинуэлл, Рикарду Перейра, Харви Барнс, Чаглар Сеюнджю, тот же Шмейхель — это либо готовые, либо потенциальные футболисты топ-уровня. По глубине могут быть вопросы, но основа "Лестера" сейчас не уступает основам половины клубов "большой шестерки".



Эта команда после 12 туров идет лучше чемпионской, у нее 29 забитых мячей, она одержала самую крупную выездную победу в истории чемпионата и также имеет лучшую оборону в Премьер-Лиге. Но показательны не только цифры, но и игра. Например, последний домашний матч "Лестера" с "Арсеналом". Команда Роджерса играла с превосходством, без капли сомнений в том, что она добьется результата. Просто потому что этот соперник уступает ей в классе.



Разочаровывающим с этой точки зрения был матч на поле "Юнайтед" в сентябре. Там команда Роджерса такого понимания своего превосходства не проявила. Но, во-первых, та игра остается, пожалуй, единственной слабой у "Лестера" за весь сезон. Во-вторых, было это еще в сентябре. С тех пор "лисы" прибавили и, возможно, сделали важные выводы.



Интересно и то, как часто "Лестер" добивает результата после перерыва. Роджерс быстро пришел к балансу. Его команду уже нельзя однозначно назвать контратакующей, и "лисы" также не играют во владение ради владения. Глубоко защищающиеся соперники все реже становятся для них проблемой. А если так, то "Лестеру" хватает терпения и командных наработок, чтобы вскрывать их в процессе. Команда с такими характеристиками способна достаточно ровно пройти дистанцию и сохранить место в первой четверке.



Должно ли это быть сюрпризом? Если посмотреть на класс игроков, класс тренера и недавний клубный опыт, то "Лестер" в числе лучших смотрится естественно.



