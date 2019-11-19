Фирмино готов играть на любой позиции за "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что у него нет претензий к своей позиции на поле в этом сезоне.

В этом сезоне Фирмино раскрылся практически как плеймейкер. Роберто охотно ассистирует партнерам и вдобавок не забывает отрабатывать в обороне, от чего его позиция на поле порой выглядит размытой.



Зачастую 28-летний бразилец уступает место на острие атак Мохамеду Салаху и Садио Мане, тогда как прошлый сезон начинал чистым 10-м номером, однако Фирмино это устраивает.



"Просто таков я, таков мой характер. Я стараюсь быть хорошим и скромным парнем. Я стараюсь изо всех сил помогать команде, ассистируя и забивая. Мне нравится это, мне нравится постоянно побеждать, и поэтому я никогда не изменюсь".



"Я тот парень, которые уважительно относится к своей позиции на поле. Я там, где команда нуждается во мне. Я играю 9-го номера, но иногда могу играть 10-го. Я в любом случае стараюсь изо всех сил".



"Я всегда хочу максимально возможным образом помогать своей команда, и я всегда стремлюсь побеждать. Это самое важное", — цитирует Фирмино The Independent.