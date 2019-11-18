"Челси" обсуждает новый контракт с Виллианом
"Челси" начал переговоры со своим вингером Виллианом о новом контракте.
Ранее в ноябре пресса сообщала, что "Барселона" и "Ювентус" мечтают заполучить Виллиана свободным агентом в конце сезона. Будучи зарубежными клубами, они уже в январе смогут свободно вести диалог с 31-летним бразильцем.
Однако на "Стэмфорд Бридж" надеются предотвратить уход Виллиана. По информации Goal, представители вингера уже общаются с "синими" насчет продления сотрудничества.
Зарабатывающий 120 тысяч фунтов в неделю Виллиан счастлив в команде Фрэнка Лэмпарда и был бы рад остаться, однако многое будет зависеть от того, на какой срок ему будет предложено остаться.
В прошлом "Челси" предлагал игрокам старше 30 лет только 12-летние контракты, однако в случае с Давидом Луисом и Оливье Жиру клуб отказался от этой политики.
18.11.2019 22:00
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Deft здесь, Deft навсегда!
C'mon baby
Yeah, let's go
Check 1,2
Пришла пора развеять сомнения, слухи
Fascall сосал мой хер я держал его за уши
Он оказался послушным малым
Ненасытный спермажуй - ему всегда мало
Ну как объяснить феноменальный успех?!
Я здесь на Фапле, скаузеров роняю всех!
Таких бестрофейных, как naby-keita кофейных
Завариваю пачками, глумлюсь до усрачки.
И портовым пидорасамъ это по нраву
- они умываются моей желтой отравой!
Чтобы пасть перед Deftом с открытыми ртами
Они мой мясистый всю ночь ублажали!
Это были всё те же на манеже:
mane, liverpoOol, slash-lfc, scouser есь же
Обрыганы всея Фапля и Мира
Я как рифмовый придира -
Извожу, выжигаю как Канте цепляю
Свой кхуй в рот anabanana94 мокаю
И загинаю рачком, пробиваю синим бошмачком
Заглот недобитый, в рифмах не мастеровитый
Весь Фапл смотрит приоткрыв красные рты
На могучего Defta на самой вершине высоты
И это не понты а 100% скиллы
Без приувеличения и пустословной воды
Что не слово, - то факт, что не буква, - то знак
И чтоб всю мудрость познать
Колбасне как школоте
- не понять и недотянуть
Я сам пробил себе тут путь
Без связей и дружбы
Без веса и признания
А только силой слова
Вкуснее любого плова
От твоей мамы или даже Бога
Арсенал по-пидорски "привет!"
Челси по-мужски "здорова"
А лузерпуль сосут снова
От старого, до нового года
За окном суровая погода
Но нет суровей моего слога
Разбиваю хейтеров с порога
К успеху ведёт меня моя дорога
Ну ты понял что я Deft -
Убийца красных скаузеров-уродов.
Спасибо за внимание
C'mon Chels!!!
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До 42 лет будет играть
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