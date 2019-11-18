"Челси" обсуждает новый контракт с Виллианом

Виллиан "Челси" начал переговоры со своим вингером Виллианом о новом контракте.

Ранее в ноябре пресса сообщала, что "Барселона" и "Ювентус" мечтают заполучить Виллиана свободным агентом в конце сезона. Будучи зарубежными клубами, они уже в январе смогут свободно вести диалог с 31-летним бразильцем.

Однако на "Стэмфорд Бридж" надеются предотвратить уход Виллиана. По информации Goal, представители вингера уже общаются с "синими" насчет продления сотрудничества.

Зарабатывающий 120 тысяч фунтов в неделю Виллиан счастлив в команде Фрэнка Лэмпарда и был бы рад остаться, однако многое будет зависеть от того, на какой срок ему будет предложено остаться.

В прошлом "Челси" предлагал игрокам старше 30 лет только 12-летние контракты, однако в случае с Давидом Луисом и Оливье Жиру клуб отказался от этой политики.


Метки Виллиан, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 22:00

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  1. deft 18.11.2019 22:07 # deft
    Deft здесь, Deft навсегда!
    C'mon baby
    Yeah, let's go

    Check 1,2

    Пришла пора развеять сомнения, слухи
    Fascall сосал мой хер я держал его за уши
    Он оказался послушным малым
    Ненасытный спермажуй - ему всегда мало

    Ну как объяснить феноменальный успех?!
    Я здесь на Фапле, скаузеров роняю всех!
    Таких бестрофейных, как naby-keita кофейных
    Завариваю пачками, глумлюсь до усрачки.

    И портовым пидорасамъ это по нраву
    - они умываются моей желтой отравой!
    Чтобы пасть перед Deftом с открытыми ртами
    Они мой мясистый всю ночь ублажали!

    Это были всё те же на манеже:
    mane, liverpoOol, slash-lfc, scouser есь же
    Обрыганы всея Фапля и Мира
    Я как рифмовый придира -

    Извожу, выжигаю как Канте цепляю
    Свой кхуй в рот anabanana94 мокаю
    И загинаю рачком, пробиваю синим бошмачком
    Заглот недобитый, в рифмах не мастеровитый

    Весь Фапл смотрит приоткрыв красные рты
    На могучего Defta на самой вершине высоты
    И это не понты а 100% скиллы
    Без приувеличения и пустословной воды

    Что не слово, - то факт, что не буква, - то знак
    И чтоб всю мудрость познать
    Колбасне как школоте
    - не понять и недотянуть
    Я сам пробил себе тут путь

    Без связей и дружбы
    Без веса и признания
    А только силой слова
    Вкуснее любого плова
    От твоей мамы или даже Бога
    Арсенал по-пидорски "привет!"
    Челси по-мужски "здорова"
    А лузерпуль сосут снова
    От старого, до нового года
    За окном суровая погода
    Но нет суровей моего слога
    Разбиваю хейтеров с порога
    К успеху ведёт меня моя дорога
    Ну ты понял что я Deft -
    Убийца красных скаузеров-уродов.

    Спасибо за внимание
    C'mon Chels!!!

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  2. kler 18.11.2019 22:01 # kler
    До 42 лет будет играть

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