"Челси" обсуждает новый контракт с Виллианом

"Челси" начал переговоры со своим вингером Виллианом о новом контракте.

Ранее в ноябре пресса сообщала, что "Барселона" и "Ювентус" мечтают заполучить Виллиана свободным агентом в конце сезона. Будучи зарубежными клубами, они уже в январе смогут свободно вести диалог с 31-летним бразильцем.



Однако на "Стэмфорд Бридж" надеются предотвратить уход Виллиана. По информации Goal, представители вингера уже общаются с "синими" насчет продления сотрудничества.



Зарабатывающий 120 тысяч фунтов в неделю Виллиан счастлив в команде Фрэнка Лэмпарда и был бы рад остаться, однако многое будет зависеть от того, на какой срок ему будет предложено остаться.



В прошлом "Челси" предлагал игрокам старше 30 лет только 12-летние контракты, однако в случае с Давидом Луисом и Оливье Жиру клуб отказался от этой политики.