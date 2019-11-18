"Спортингу" придется продать Фернандеша в январе

Бруну Фернандеш Серьезные финансовые проблемы вынуждают "Спортинг" к продаже полузащитника Бруну Фернандеша в январе примерно за 65 миллионов фунтов.

Минувшим летом Фернандеша упорно сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", а сам Бруну открыто говорил о своем желании выступать в Премьер-Лиге.

Тогда Фернандеш остался в Лиссабоне, но, возможно, ненадолго. Как сообщает португальское издание O Jogo, "Спортингу" срочно нужно изыскать сумму в 57 млн. фунтов, чтобы покрыть свой нарастающий как ком долг.

Расплатиться с кредиторами "Спортинг" планирует с помощью продажи своего лучшего игрока и капитана, который сохранил свою отличную форму с прошлого сезона и в этой кампании забил девять голов в 17 матчах.

Учитывая проблемы "Юнайтед" и "Тоттенхэма" на старте нового сезона, логично предположить, что оба клуба возобновят интерес к Фернандешу.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Тоттенхэм, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 21:00

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  1. manutd-20champ 18.11.2019 21:22 # manutd-20champ
    welcome

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  2. wolfsmensch 18.11.2019 21:17 # wolfsmensch
    жаль Вулверсхэмптон не сможет потянуть такую сумму, так то, точно бы пришелся ко двору

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