"Спортингу" придется продать Фернандеша в январе

Серьезные финансовые проблемы вынуждают "Спортинг" к продаже полузащитника Бруну Фернандеша в январе примерно за 65 миллионов фунтов.

Минувшим летом Фернандеша упорно сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", а сам Бруну открыто говорил о своем желании выступать в Премьер-Лиге.



Тогда Фернандеш остался в Лиссабоне, но, возможно, ненадолго. Как сообщает португальское издание O Jogo, "Спортингу" срочно нужно изыскать сумму в 57 млн. фунтов, чтобы покрыть свой нарастающий как ком долг.



Расплатиться с кредиторами "Спортинг" планирует с помощью продажи своего лучшего игрока и капитана, который сохранил свою отличную форму с прошлого сезона и в этой кампании забил девять голов в 17 матчах.



Учитывая проблемы "Юнайтед" и "Тоттенхэма" на старте нового сезона, логично предположить, что оба клуба возобновят интерес к Фернандешу.