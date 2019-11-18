Джонсон считает Александер-Арнольд лучшим правым защитником в сборной Англии

Экс-звезда "Ливерпуля" и "Челси" Глен Джонсон считает, что Трент Александер-Арнольд — лучший правый защитник, что есть у сборной Англии.

В данный момент у главного тренера англичан Гарета Саутгейта образовался определенный избыток классных игроков на позиции правого защитника. Помимо Александер-Арнольда из "Ливерпуля", он обладает Аароном Ван-Биссакой из "Манчестер Юнайтед" и Рисом Джеймсом из "Челси".



Однако лично у Джонсона нет никаких сомнений, кто должен поехать на Евро-2020 в качестве основного игрока на правом фланге обороны "трех львов".



"Трент Александер-Арнольд. В данный момент он на голову сильнее остальных".



"Аарон Ван-Биссака не сильно похож на современного крайнего защитника, порой он больше похож на центрального полузащитника, которого поставили играть правого защитника. Он хороший защитник, но он не так одарен от природы, как Трент", — сообщил Джонсон Daily Express.