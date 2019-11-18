Джонсон считает Александер-Арнольд лучшим правым защитником в сборной Англии
Экс-звезда "Ливерпуля" и "Челси" Глен Джонсон считает, что Трент Александер-Арнольд — лучший правый защитник, что есть у сборной Англии.
В данный момент у главного тренера англичан Гарета Саутгейта образовался определенный избыток классных игроков на позиции правого защитника. Помимо Александер-Арнольда из "Ливерпуля", он обладает Аароном Ван-Биссакой из "Манчестер Юнайтед" и Рисом Джеймсом из "Челси".
Однако лично у Джонсона нет никаких сомнений, кто должен поехать на Евро-2020 в качестве основного игрока на правом фланге обороны "трех львов".
"Трент Александер-Арнольд. В данный момент он на голову сильнее остальных".
"Аарон Ван-Биссака не сильно похож на современного крайнего защитника, порой он больше похож на центрального полузащитника, которого поставили играть правого защитника. Он хороший защитник, но он не так одарен от природы, как Трент", — сообщил Джонсон Daily Express.
18.11.2019 20:05
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джонсон не значит все
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Э ну-ка! Это Deft
Deft здесь и навсегда!
Where's my bitches? Hu?
Погнали!
Меня не остановить
Я бетонный монолит
Вам всем давно пора
Свои ноги разводить
Принимайте, терпите
Творца благодарите
Что у вас есть Deft
Я козырной обитель
Местной фауны
Твоя баба со мной в сауне
Она передаёт "привет"
И делает мне @#$%&
Ну а круче Defta нет
Среди вас портовых,
Калониров-пидорасовъ
Вротберушек матёрых
Молчите и вкушайте
Моего дерьма со Спрайтом
С Буратино, Кока-Колой
Мне всё это по приколу!
Разношу всех в хлам
Хейтерам - по рогам
У которых жопы красные
Они сосут опасно! Ха!
Я - Король, Я - Велик!
Сру на портовый лик
Это вам био удобрение
За хорошее поведение!
Бестрофейный шлак
Как всегда весной
Поднимете белый флаг
Проглотите Синий котак!
Ну что лузерпуки?
Дрожите от бессилия?
Я вас опрокидываю
У меня слов изобилие!
И кого ещё не бил Я
Тот будет повержен
Mane и anabanana
Просуну в вас стержень!
Причмокивающий LiverpoOol
Тебе не нужен кэш
Ты вызываешь смех
Считай это твой успех
Считай ты определён
Гомосятиной наделён
У тебя этого не отнять
Придется тебе принять
Манчестер юнайтед
- ползучие черви
Были Красными дьяволами
Теперь Красные черти
Нет старого пастуха
Сейчас тренер-школота
Физрук-легенда
И дешевый Погба
Арсенал это пиздетс
Любое начало уже конец
Да, прикольно, анбитен
Но в ЛЧ мы первей победитель)
В общем Челси это вышка
- в АПЛ яркая вспышка
Клуб элиты, адекватов
Не то что вы дегенераты.
Deft 18.11.19
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