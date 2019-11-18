"Арсенал" и "Юнайтед" не получат Закариа в январе

Денис Закариа Агент полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа заявил, что его клиент не покинет клуб в январе.

На прошлой неделе пресса сообщала, что "Арсенал" готов обменять опального Гранита Джаку на Закариа, а ранее Дениса сватали в "Манчестер Юнайтед".

22-летний швейцарец, оцениваемый в 44 миллиона фунтов, великолепно проводит этот сезон, помогая "Боруссии" лидировать в Бундеслиге, однако европейским грандам придется запастись терпением минимум до конца сезона.

"Денис не покинет "Боруссию" зимой, смена клуба на 100 процентов исключена. Денис находится в очень хорошей форме в Гладбахе и уже несколько недель играет очень хорошо, однако он еще не реализовал весь свой потенциал и хочет продемонстрировать это в Гладбахе, а не менять клуб", — сообщил агент Матье Беда Bild.


Метки Арсенал, Боруссия, Закариа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 19:00

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  1. maxvel 18.11.2019 19:38 # maxvel
    В мю топоря. + мэдисона

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  2. chelsea88 18.11.2019 19:09 # chelsea88
    Даже какой-то чёрный нонейм уже ссыт на гейклуб аснл.

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