"Арсенал" и "Юнайтед" не получат Закариа в январе

Агент полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа заявил, что его клиент не покинет клуб в январе.

На прошлой неделе пресса сообщала, что "Арсенал" готов обменять опального Гранита Джаку на Закариа, а ранее Дениса сватали в "Манчестер Юнайтед".



22-летний швейцарец, оцениваемый в 44 миллиона фунтов, великолепно проводит этот сезон, помогая "Боруссии" лидировать в Бундеслиге, однако европейским грандам придется запастись терпением минимум до конца сезона.



"Денис не покинет "Боруссию" зимой, смена клуба на 100 процентов исключена. Денис находится в очень хорошей форме в Гладбахе и уже несколько недель играет очень хорошо, однако он еще не реализовал весь свой потенциал и хочет продемонстрировать это в Гладбахе, а не менять клуб", — сообщил агент Матье Беда Bild.