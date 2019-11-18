Долг "Юнайтед" увеличился более чем в полтора раза

"Манчестер Юнайтед" отчитался о резком увеличении клубного долга — сразу на 55.5 процентов.

В понедельник "красные дьяволы" опубликовали финансовый отчет за первый квартал сезона 2019/20. За эти три месяца задолженность "Юнайтед" перед кредиторами выросла с 247.2 до 384.5 млн. фунтов.



За этот же квартал клуб с "Олд Траффорд" заработал 135.4 млн. фунтов — на 400 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако в "Юнайтед" по-прежнему ожидают, что итоговый оборот за сезон снизится — примерно до 560-580 млн. фунтов (627.1 млн. фунтов в прошлом финансовом году).



Ожидания относительно снижения оборота связаны с неучастием клуба в Лиге Чемпионов и со снижением доходов от телевизионных трансляций, хотя коммерческая деятельность "Юнайтед" продолжает стабильно улучшаться.



"Наша важнейшая цель — выигрывать трофеи, демонстрируя захватывающий футбол с помощью команды, которая состоит из воспитанников нашей академии и приглашенных игроков мирового уровня", — цитирует вице-президента МЮ Эда Вудворда Evening Standard.