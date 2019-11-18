Долг "Юнайтед" увеличился более чем в полтора раза
"Манчестер Юнайтед" отчитался о резком увеличении клубного долга — сразу на 55.5 процентов.
В понедельник "красные дьяволы" опубликовали финансовый отчет за первый квартал сезона 2019/20. За эти три месяца задолженность "Юнайтед" перед кредиторами выросла с 247.2 до 384.5 млн. фунтов.
За этот же квартал клуб с "Олд Траффорд" заработал 135.4 млн. фунтов — на 400 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако в "Юнайтед" по-прежнему ожидают, что итоговый оборот за сезон снизится — примерно до 560-580 млн. фунтов (627.1 млн. фунтов в прошлом финансовом году).
Ожидания относительно снижения оборота связаны с неучастием клуба в Лиге Чемпионов и со снижением доходов от телевизионных трансляций, хотя коммерческая деятельность "Юнайтед" продолжает стабильно улучшаться.
"Наша важнейшая цель — выигрывать трофеи, демонстрируя захватывающий футбол с помощью команды, которая состоит из воспитанников нашей академии и приглашенных игроков мирового уровня", — цитирует вице-президента МЮ Эда Вудворда Evening Standard.
18.11.2019 18:00
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Вперед черти, к банкротству.
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Не бизнес кар
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Ах ах ах да вы долг америки видели?
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те кто платят за трагсляцию с играми муму - настоящие дауны
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Никто не удивлён. Муму это клуб былой славы и мощи. Примите мои соболезнования, манки. Сидите дальше на письке и наблюдайте на успехи Королей Лондона))
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а ведь моур с этим чмошным составом второе место взял и еще и трофей прихватил
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