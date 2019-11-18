Долг "Юнайтед" увеличился более чем в полтора раза

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" отчитался о резком увеличении клубного долга — сразу на 55.5 процентов.

В понедельник "красные дьяволы" опубликовали финансовый отчет за первый квартал сезона 2019/20. За эти три месяца задолженность "Юнайтед" перед кредиторами выросла с 247.2 до 384.5 млн. фунтов.

За этот же квартал клуб с "Олд Траффорд" заработал 135.4 млн. фунтов — на 400 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако в "Юнайтед" по-прежнему ожидают, что итоговый оборот за сезон снизится — примерно до 560-580 млн. фунтов (627.1 млн. фунтов в прошлом финансовом году).

Ожидания относительно снижения оборота связаны с неучастием клуба в Лиге Чемпионов и со снижением доходов от телевизионных трансляций, хотя коммерческая деятельность "Юнайтед" продолжает стабильно улучшаться.

"Наша важнейшая цель — выигрывать трофеи, демонстрируя захватывающий футбол с помощью команды, которая состоит из воспитанников нашей академии и приглашенных игроков мирового уровня", — цитирует вице-президента МЮ Эда Вудворда Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 18.11.2019 19:40 # scouser2005
    Вперед черти, к банкротству.

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  2. weorlfc 18.11.2019 18:58 # weorlfc
    Не бизнес кар

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  3. j-silver 18.11.2019 18:32 # j-silver
    Ах ах ах да вы долг америки видели?

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  4. jack-willsher 18.11.2019 18:09 # jack-willsher
    те кто платят за трагсляцию с играми муму - настоящие дауны

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  5. deft 18.11.2019 18:01 # deft
    Никто не удивлён. Муму это клуб былой славы и мощи. Примите мои соболезнования, манки. Сидите дальше на письке и наблюдайте на успехи Королей Лондона))

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  6. tursa 18.11.2019 18:01 # tursa
    а ведь моур с этим чмошным составом второе место взял и еще и трофей прихватил

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