Моуриньо предупреждали, что Лукаку — "большой ребенок"

Ромелу Лукаку и Жозе Моуриньо Бывший спортивный директор "Эвертона" Стив Уолш рассказал, что предупреждал экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо насчет характера нападающего Ромелу Лукаку.

Когда в 2017 году "Юнайтед" приобрел Лукаку у "Эвертона", Уолш как раз трудился в мерсисайдском клубе. Тогда же Стив предупреждал Моуриньо, что тому, возможно, будет сложно выстроить отношения с Ромелу.

"Помню, когда Жозе покупал Ромелу Лукаку у "Эвертона", я сказал ему: "Ты должен быть осторожен с Лукаку. Знаешь, он большой ребенок".

"Он сказал, что сможет с ним справиться. Но я не думаю, что ему удалось по-настоящему поладить с Лукаку, а это было необходимо".

"То же самое было между ним и Полем Погба. Это не моего рода игроки. Они больше заботятся о себе, чем о команде. Я бы не стал к ним прикасаться. То, что они являются хорошими игроками, не означает, что ты построишь хорошую команду вокруг них", — сообщил Уолш The Athletic.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Уолш, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 17:00

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  1. deft 18.11.2019 17:08 # deft
    Эта Лукака по живее всяких говножуев портовых и калонирных. Но у нас такие не играют, Челси клуб здравых ребят. Поэтому и трофеев придостаточно.

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