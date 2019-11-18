Моуриньо предупреждали, что Лукаку — "большой ребенок"

Бывший спортивный директор "Эвертона" Стив Уолш рассказал, что предупреждал экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо насчет характера нападающего Ромелу Лукаку.

Когда в 2017 году "Юнайтед" приобрел Лукаку у "Эвертона", Уолш как раз трудился в мерсисайдском клубе. Тогда же Стив предупреждал Моуриньо, что тому, возможно, будет сложно выстроить отношения с Ромелу.



"Помню, когда Жозе покупал Ромелу Лукаку у "Эвертона", я сказал ему: "Ты должен быть осторожен с Лукаку. Знаешь, он большой ребенок".



"Он сказал, что сможет с ним справиться. Но я не думаю, что ему удалось по-настоящему поладить с Лукаку, а это было необходимо".



"То же самое было между ним и Полем Погба. Это не моего рода игроки. Они больше заботятся о себе, чем о команде. Я бы не стал к ним прикасаться. То, что они являются хорошими игроками, не означает, что ты построишь хорошую команду вокруг них", — сообщил Уолш The Athletic.