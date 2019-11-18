Агент Гвардиолы успокоил слухи насчет "Баварии"
Агент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы заверил, что его клиент не помышляет о возвращении в "Баварию".
Ранее в ноябре Гвардиола заявил о своем желании поработать в Серии А, а в последние дни его связывают с возвращением в "Баварию" — эти слухи лично подкрепил новый президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.
Однако представитель каталонского специалиста Хосеп Мария Оробитг спешит заверить, что не контактировал с "Баварией", а Гвардиола, несмотря на свои намеки на уход, счастлив в Манчестере.
"Я разговаривал с Пепом в минувшую среду, и все остается по-прежнему: он хорошо себя чувствует в "Манчестер Сити" как клубе и в Манчестере как городе, плюс у него есть контракт до 30 июня 2021".
"За исключением прессы, никто не вступал со мной в контакт насчет будущего Пепа", — сообщил Оробитг Spox.
18.11.2019 16:00
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если в юве, то куда сарри денется?
мб в наполи какой-то или в псж поедет?
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в Две метит лысый хитрожопа тут даже к Ванге не ходи....кто будет счастлив в клубе у которого 0 финалов ЛЧ за 124 года.Только деньги и трансферы его содержали.Теперь Юве дает ему и деньги и трансферы и историю....Шааарлатан
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КОРОЛЬ!!!
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