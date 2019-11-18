Агент Гвардиолы успокоил слухи насчет "Баварии"

Хосеп Гвардиола Агент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы заверил, что его клиент не помышляет о возвращении в "Баварию".

Ранее в ноябре Гвардиола заявил о своем желании поработать в Серии А, а в последние дни его связывают с возвращением в "Баварию" — эти слухи лично подкрепил новый президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

Однако представитель каталонского специалиста Хосеп Мария Оробитг спешит заверить, что не контактировал с "Баварией", а Гвардиола, несмотря на свои намеки на уход, счастлив в Манчестере.

"Я разговаривал с Пепом в минувшую среду, и все остается по-прежнему: он хорошо себя чувствует в "Манчестер Сити" как клубе и в Манчестере как городе, плюс у него есть контракт до 30 июня 2021".

"За исключением прессы, никто не вступал со мной в контакт насчет будущего Пепа", — сообщил Оробитг Spox.


Метки Бавария, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 563

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 18.11.2019 17:15 # tursa
    если в юве, то куда сарри денется?
    мб в наполи какой-то или в псж поедет?

    (ответить)

  2. sayedbakiev 18.11.2019 16:12 # sayedbakiev
    в Две метит лысый хитрожопа тут даже к Ванге не ходи....кто будет счастлив в клубе у которого 0 финалов ЛЧ за 124 года.Только деньги и трансферы его содержали.Теперь Юве дает ему и деньги и трансферы и историю....Шааарлатан

    (ответить)

  3. tyhonovecky 18.11.2019 16:07 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: