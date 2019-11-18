"Эвертон" мог купить Робертсона, Магуайра и Холанда

Бывший спортивный директор "Эвертона" Стив Уолш рассказал, что мерсисайдский клуб забраковал несколько предложенных им игроков, включая Энди Робертсона, Харри Магуайра и Эрлинга Бреута Холанда.

Зарекомендовав себя настоящим трансферным гуру в "Лестере", куда он привел Рияда Махреза, Джейми Варди и Нголо Канте, в 2016 году Уолш откликнулся на предложение "Эвертона".



На "Гудисон Парк" Уолш продержался недолго, не сумев подтвердить свою репутацию и лишившись работы в мае 2018. Однако в своем провале Стив винит клуб, который отказался довериться его чутью.



"Во время своей работы в "Эвертоне" я предложил им купить Энди Робертсона и Харри Магуайра, которы тогда выступали за "Халл" и вместе обошлись бы в 20 миллионов фунтов. "Эвертон" не стал приглашать их".



"Также я договорился по Джонни Эвансу перед тем, как он отправился в "Лестер", но они снова не стали его приглашать. Кроме того, Эрлинг Холанд, нападающий из Зальцбурга, и его отец приезжали ко мне, и мы договорились о сделке стоимостью 3.4 млн. фунтов. Клуб не поддержал меня", — сообщил Уолш The Athletic.