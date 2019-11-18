"Бавария" открыта к возвращению Гвардиолы

Новый президент "Баварии" Герберт Хайнер намекнул, что его клуб открыт к возвращению Хосепа Гвардиолы на должность главного тренера.

В данный момент "Бавария" все еще ищет замену уволенному ранее в ноябре Нико Ковачу. В Мюнхен сватали многих специалистов, включая Арсена Венгера, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино.



Однако в последние дни ходят упорные слухи, что по окончании сезона чемпионы Бундеслиги могут попытаться вернуть Гвардиолу. Хайнер лишь подогрел эти спекуляции во время своей первой после назначения пресс-конференции.



"Пеп Гвардиола — это супертренер, который связан контрактом с "Манчестер Сити". Давайте подождем и посмотрим, пока правление не сформулирует свою позицию".



"Говоря общими фразами, мы хотим заполучить в "Баварию" лучшего тренера из возможных", — цитирует Хайнера ESPN.