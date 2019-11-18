"Бавария" открыта к возвращению Гвардиолы
Новый президент "Баварии" Герберт Хайнер намекнул, что его клуб открыт к возвращению Хосепа Гвардиолы на должность главного тренера.
В данный момент "Бавария" все еще ищет замену уволенному ранее в ноябре Нико Ковачу. В Мюнхен сватали многих специалистов, включая Арсена Венгера, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино.
Однако в последние дни ходят упорные слухи, что по окончании сезона чемпионы Бундеслиги могут попытаться вернуть Гвардиолу. Хайнер лишь подогрел эти спекуляции во время своей первой после назначения пресс-конференции.
"Пеп Гвардиола — это супертренер, который связан контрактом с "Манчестер Сити". Давайте подождем и посмотрим, пока правление не сформулирует свою позицию".
"Говоря общими фразами, мы хотим заполучить в "Баварию" лучшего тренера из возможных", — цитирует Хайнера ESPN.
18.11.2019 14:00
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лысый физрук проебет апл в этом году и сьебнёт в юве или баварку
без бабла никто
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он же дом в ювентусе купил уже вроде
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