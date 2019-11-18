"Бавария" открыта к возвращению Гвардиолы

Хосеп Гвардиола Новый президент "Баварии" Герберт Хайнер намекнул, что его клуб открыт к возвращению Хосепа Гвардиолы на должность главного тренера.

В данный момент "Бавария" все еще ищет замену уволенному ранее в ноябре Нико Ковачу. В Мюнхен сватали многих специалистов, включая Арсена Венгера, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино.

Однако в последние дни ходят упорные слухи, что по окончании сезона чемпионы Бундеслиги могут попытаться вернуть Гвардиолу. Хайнер лишь подогрел эти спекуляции во время своей первой после назначения пресс-конференции.

"Пеп Гвардиола — это супертренер, который связан контрактом с "Манчестер Сити". Давайте подождем и посмотрим, пока правление не сформулирует свою позицию".

"Говоря общими фразами, мы хотим заполучить в "Баварию" лучшего тренера из возможных", — цитирует Хайнера ESPN.


Метки Бавария, Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 14:00

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  1. blackdreamer 18.11.2019 14:25 # blackdreamer
    лысый физрук проебет апл в этом году и сьебнёт в юве или баварку
    без бабла никто

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  2. j-silver 18.11.2019 14:13 # j-silver
    он же дом в ювентусе купил уже вроде

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