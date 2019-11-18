"Челси" отказался от покупки Агуэро из-за Терри

Джон Терри и Серхио Агуэро "Челси" отказался от приобретения нападающего Серхио Агуэро под давлением своего бывшего капитана Джона Терри.

С момента перехода из "Атлетико" в "Манчестер Сити" за 38 миллионов фунтов в 2011 году Агуэро забил 244 гола в 353 матчах, а также сделал 71 результативную передачу.

Серхио четырежды выиграл чемпионский титул с "горожанами" и по праву считается одним из лучших нападающих в эру Премьер-Лиги.

Однако карьера аргентинского бомбардира могла сложиться иначе. Когда восемь лет назад Агуэро собирался переезжать в Англию, на него претендовал не только "Сити".

По информации The Athletic, владелец "Челси" Роман Абрамович тоже хотел видеть Серхио в своей команде и даже успел сделать одно предложение в 30 млн. фунтов.

Однако после отказа "синие" так и не вернулись за Агуэро — и все благодаря Терри, который пользовался огромным влиянием в клубе и который высказался против покупки 21-летнего Серхио, против которого он успел дважды сыграть в Лиге Чемпионов.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 13:10

Количество просмотров Просмотров: 3054

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  1. jekass 18.11.2019 15:13 # jekass
    Ага, конечно, Терри решал кого купить

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  2. askarko 18.11.2019 14:48 # askarko
    сити его за 45 млн купили вроде?перебили цену просто.жаль конечно что не получилось взять его

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  3. yela 18.11.2019 13:58 # yela
    Получается, за покупку Косты он чуть ли не сам договаривался?))

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  4. sisyazavr 18.11.2019 13:40 # sisyazavr
    Терри дурак!

    Михайло нащальнике у тебе есть? Что за орфография?

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  5. lfcynwa 18.11.2019 13:21 # lfcynwa
    короч жена у Серхио была не очень

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  6. mikkiynwa 18.11.2019 13:20 # mikkiynwa
    Боялся, что Агуеро составит ему конкуренцию за чистку унитазов.

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  7. yumorist-92 18.11.2019 13:16 # yumorist-92
    Легенда

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