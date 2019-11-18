"Челси" отказался от покупки Агуэро из-за Терри
"Челси" отказался от приобретения нападающего Серхио Агуэро под давлением своего бывшего капитана Джона Терри.
С момента перехода из "Атлетико" в "Манчестер Сити" за 38 миллионов фунтов в 2011 году Агуэро забил 244 гола в 353 матчах, а также сделал 71 результативную передачу.
Серхио четырежды выиграл чемпионский титул с "горожанами" и по праву считается одним из лучших нападающих в эру Премьер-Лиги.
Однако карьера аргентинского бомбардира могла сложиться иначе. Когда восемь лет назад Агуэро собирался переезжать в Англию, на него претендовал не только "Сити".
По информации The Athletic, владелец "Челси" Роман Абрамович тоже хотел видеть Серхио в своей команде и даже успел сделать одно предложение в 30 млн. фунтов.
Однако после отказа "синие" так и не вернулись за Агуэро — и все благодаря Терри, который пользовался огромным влиянием в клубе и который высказался против покупки 21-летнего Серхио, против которого он успел дважды сыграть в Лиге Чемпионов.
18.11.2019 13:10
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Последние комментарии:
Ага, конечно, Терри решал кого купить
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сити его за 45 млн купили вроде?перебили цену просто.жаль конечно что не получилось взять его
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Получается, за покупку Косты он чуть ли не сам договаривался?))
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Терри дурак!
Михайло нащальнике у тебе есть? Что за орфография?
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короч жена у Серхио была не очень
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Боялся, что Агуеро составит ему конкуренцию за чистку унитазов.
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Легенда
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