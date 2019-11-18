"Челси" отказался от покупки Агуэро из-за Терри

"Челси" отказался от приобретения нападающего Серхио Агуэро под давлением своего бывшего капитана Джона Терри.

С момента перехода из "Атлетико" в "Манчестер Сити" за 38 миллионов фунтов в 2011 году Агуэро забил 244 гола в 353 матчах, а также сделал 71 результативную передачу.



Серхио четырежды выиграл чемпионский титул с "горожанами" и по праву считается одним из лучших нападающих в эру Премьер-Лиги.



Однако карьера аргентинского бомбардира могла сложиться иначе. Когда восемь лет назад Агуэро собирался переезжать в Англию, на него претендовал не только "Сити".



По информации The Athletic, владелец "Челси" Роман Абрамович тоже хотел видеть Серхио в своей команде и даже успел сделать одно предложение в 30 млн. фунтов.



Однако после отказа "синие" так и не вернулись за Агуэро — и все благодаря Терри, который пользовался огромным влиянием в клубе и который высказался против покупки 21-летнего Серхио, против которого он успел дважды сыграть в Лиге Чемпионов.