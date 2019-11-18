Рэднапп считает, что "Арсенал" и "Юнайтед" не попадут в топ-4

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" не попадут в топ-4 Премьер-Лиги по тогам этого сезона.

Прошлую кампанию "канониры" и "красные дьяволы" завершили на пятью и шестой позициях, соответственно, в таблице, оставшись без путевки в Лигу Чемпионов.



Прямо сейчас "Арсенал" и "Юнайтед" идут по дистанции еще хуже, и Рэднапп видит в этом шанс для своего бывшего клуба совершить рывок с 14-й строчки.



"Чтобы попасть в топ-4 в этом году, "Тоттенхэму" придется постараться изо всех сил".



"Единственное обстоятельство в их пользу — это то, насколько плохо выглядит "Арсенал". "Челси" выступает замечательно, и они будут претендовать на место в топ-4. "Лестер" тоже напрашивается".



"Но если вы посмотрите на "Арсенал" — и "Манчестер Юнайтед" — вы засомневаетесь, что они попадут в топ-4 в этом году. На мой взгляд, обе эти команды останутся за пределами топ-4, если не смогут значительно прибавить".



"Шпоры" расстраивают в этом сезоне. Я правда думал, что они будут ближе к "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" и поспорят за титул".



"Это сложно. Их игроки не в такой форме, как в прошлом году. Я большой фанат их тренера и надеюсь, они смогут преобразиться", — сообщил Рэднапп The Sun.