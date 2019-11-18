"Челси" надеется побороться за Рейниера в январе

В случае досрочного снятия трансферного запрета "Челси" составит конкуренцию "Барселоне" в борьбе за атакующего полузащитника "Фламенго" Рейниера.

17-летний Рейниер считается одним из ярчайших бразильских талантов своего поколения, вызывая огромный интерес со стороны европейских топ-клубов.



Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, боссы "Челси" находятся под большим впечатлением от игры Рейниера, за которого "Фламенго" надеется выручить до 70 миллионов фунтов.



В данный момент "синие" дожидаются решения Спортивного арбитражного суда, надеясь на снятие трансферного запрета в преддверии января. Это позволило бы лондонцам побороться за Рейниера.



