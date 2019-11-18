"Челси" надеется побороться за Рейниера в январе
В случае досрочного снятия трансферного запрета "Челси" составит конкуренцию "Барселоне" в борьбе за атакующего полузащитника "Фламенго" Рейниера.
17-летний Рейниер считается одним из ярчайших бразильских талантов своего поколения, вызывая огромный интерес со стороны европейских топ-клубов.
Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, боссы "Челси" находятся под большим впечатлением от игры Рейниера, за которого "Фламенго" надеется выручить до 70 миллионов фунтов.
В данный момент "синие" дожидаются решения Спортивного арбитражного суда, надеясь на снятие трансферного запрета в преддверии января. Это позволило бы лондонцам побороться за Рейниера.
18.11.2019 11:00
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Последние комментарии:
Рейнира Таргариен
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70 лямов за 17-тилетнего... при том, что полная академия таких же Рейнеров...
Лэмпс мужик умный и не даст подобной херне случиться.
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70 млн уже из бразилии-пора на китайцев переходить
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санчо, вернер, рейниер - остановите эту машину по подписанию топорей. они похоже всех лучших решили скупить
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