"Челси" надеется побороться за Рейниера в январе

Рейниер В случае досрочного снятия трансферного запрета "Челси" составит конкуренцию "Барселоне" в борьбе за атакующего полузащитника "Фламенго" Рейниера.

17-летний Рейниер считается одним из ярчайших бразильских талантов своего поколения, вызывая огромный интерес со стороны европейских топ-клубов.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, боссы "Челси" находятся под большим впечатлением от игры Рейниера, за которого "Фламенго" надеется выручить до 70 миллионов фунтов.

В данный момент "синие" дожидаются решения Спортивного арбитражного суда, надеясь на снятие трансферного запрета в преддверии января. Это позволило бы лондонцам побороться за Рейниера.


Метки видео, Рейниер, Фламенго, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 11:00

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  1. mufc1994 18.11.2019 11:47 # mufc1994
    Рейнира Таргариен

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  2. ry-l 18.11.2019 11:38 # ry-l
    70 лямов за 17-тилетнего... при том, что полная академия таких же Рейнеров...
    Лэмпс мужик умный и не даст подобной херне случиться.

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  3. askarko 18.11.2019 11:23 # askarko
    70 млн уже из бразилии-пора на китайцев переходить

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  4. j-silver 18.11.2019 11:03 # j-silver
    санчо, вернер, рейниер - остановите эту машину по подписанию топорей. они похоже всех лучших решили скупить

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