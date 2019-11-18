Яя Туре: "Я не разочарую, если получу шанс"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре вновь заявил о своем желании вернуться в английский футбол.
Покинув "Сити" в конце сезона 2017/18, Туре успел поиграть коротко в Греции и в Китае. Сейчас ивуарийцу уже 36 лет, но он по-прежнему чувствует в себе силы выступать на топ-уровне и надеется, что Леон Манн, сменивший одиозного Дмитрия Селюка в роли представителя Яя, поможет ему найти новый клуб.
"Я просто хочу, чтобы люди дали мне шанс, и они не будут разочарованы".
"Я продолжу играть — возможно, еще несколько лет. Это может быть Премьер-Лига или Чемпионшип".
"Также я очень предвкушаю работу в качестве тренера. Я начну получать лицензию. Мой старший брат Леон поможет мне с этим. Я хочу быть ближе к своей семье", — сообщил Туре The Times.
18.11.2019 10:00
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