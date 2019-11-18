Рой Кин раскритиковал Райса

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Согласно слухам, Райс входит в число долгосрочных трансферных целей "Юнайтед", и даже цена в 80 миллионов фунтов за Деклана не страшит клуб с "Олд Траффорд".



Однако в последних матчах за "Вест Хэм" 20-летний полузащитник выглядит неважно. То же самое касается игры Райса за сборную Англии против Косово накануне, и Кин не оставил это без внимания.



"Если подумать об этом, то есть множество аспектов, которые он должен улучшить".



"За последние месяцы его много хвалили, но я знаю его и поработал с ним, когда он приезжал в сборную Ирландии".



"В чем ему нужно прибавить? С чего бы начать... Я не думаю, что на него можно положиться при позиционной игре, он не следует за игроком, который совершает ускорение, он неряшлив при розыгрыше мяча".



"Я могу продолжать. Он один из тех игроков, которым каждый наслаждался в последние месяцы и которого все любят. Но сейчас он один из тех игроков, который напрашивается, чтобы его убрали из состава, потому что он недостаточно стабилен за "Вест Хэм", — сообщил Кин в эфире ITV.