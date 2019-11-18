Батшуайи не собирается уходить из "Челси"

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи дал понять, что не собирается уходить из клуба в зимнее трансферное окно.

С момента перехода из "Марселя" за 33 миллиона фунтов в 2016 году Батшуайи так и не смог стать основным игроком на "Стэмфорд Бридж" и уже трижды направлялся в аренду.



В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец проигрывает конкуренцию Тэмми Абрахэму, но при этом забил пять голов в 11 матчах. В отличие от Оливье Жиру, Мичи готов мириться со своей ролью.



"Я никогда не был полноценным игроком стартового состава, но "Челси" — этой мой клуб, где я чувствую себя как дома. Я глубоко люблю этот клуб", — цитирует Батшуайи Daily Mail.