Отец Маунта назвал следующий шаг для Мейсона

Мейсон Маунт Отец Мейсона Маунта назвал следующий шаг, который собирается сделать полузащитник "Челси".

Отыграв прошлый сезон у Фрэнка Лэмпарда в "Дерби" на правах аренды, в этой кампании Маунт получил шанс в своем родном клубе.

20-летний Маунт великолепно чувствует себя на уровне Премьер-Лиги и даже пробился в сборную Англии. Однако отец предупреждает, что тяжелая работа только начинается.

"Его следующий шаг — оставаться и дальше в стартовом составе "Челси", утвердившись в качестве основного игрока, потому что пока еще слишком рано".

"Он хочет достичь своих целей, о которых мы говорили перед началом сезона. Он хочет, чтобы количество его голов и результативных передач было двузначным".

"Так что он должен упорно работать, потому что это крупнейшая лига в мире, и здесь ничего не дается легко. Его следующий шаг — утвердиться на этом уровне".

"Это единственное, что у него на уме. Он хочет играть, добиваться успеха и завоевывать трофеи с "Челси". Мейсон помышлял об этом всю свою жизнь", — сообщил Тони Маунт Daily Star.


Метки Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 07:00

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  1. sisyazavr 18.11.2019 08:58 # sisyazavr
    Вообще из ниоткуда вылез пацан, относился осень скептически к нему в начале.

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  2. mikkiynwa 18.11.2019 08:46 # mikkiynwa
    Следующий шаг свалить из этой помойки на повышение.

    Если у него есть амбиции.

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  3. alexomck 18.11.2019 07:47 # alexomck
    после летнего ТО присядет, а там и аренда к январю.

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  4. meshuggah 18.11.2019 07:41 # meshuggah
    Боже какие же топчики в академии пинсов, пожизненый бан этой помойке

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