Отец Маунта назвал следующий шаг для Мейсона
Отец Мейсона Маунта назвал следующий шаг, который собирается сделать полузащитник "Челси".
Отыграв прошлый сезон у Фрэнка Лэмпарда в "Дерби" на правах аренды, в этой кампании Маунт получил шанс в своем родном клубе.
20-летний Маунт великолепно чувствует себя на уровне Премьер-Лиги и даже пробился в сборную Англии. Однако отец предупреждает, что тяжелая работа только начинается.
"Его следующий шаг — оставаться и дальше в стартовом составе "Челси", утвердившись в качестве основного игрока, потому что пока еще слишком рано".
"Он хочет достичь своих целей, о которых мы говорили перед началом сезона. Он хочет, чтобы количество его голов и результативных передач было двузначным".
"Так что он должен упорно работать, потому что это крупнейшая лига в мире, и здесь ничего не дается легко. Его следующий шаг — утвердиться на этом уровне".
"Это единственное, что у него на уме. Он хочет играть, добиваться успеха и завоевывать трофеи с "Челси". Мейсон помышлял об этом всю свою жизнь", — сообщил Тони Маунт Daily Star.
18.11.2019 07:00
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Последние комментарии:
Вообще из ниоткуда вылез пацан, относился осень скептически к нему в начале.
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Следующий шаг свалить из этой помойки на повышение.
Если у него есть амбиции.
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после летнего ТО присядет, а там и аренда к январю.
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Боже какие же топчики в академии пинсов, пожизненый бан этой помойке
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