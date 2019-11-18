Отец Маунта назвал следующий шаг для Мейсона

Отец Мейсона Маунта назвал следующий шаг, который собирается сделать полузащитник "Челси".

Отыграв прошлый сезон у Фрэнка Лэмпарда в "Дерби" на правах аренды, в этой кампании Маунт получил шанс в своем родном клубе.



20-летний Маунт великолепно чувствует себя на уровне Премьер-Лиги и даже пробился в сборную Англии. Однако отец предупреждает, что тяжелая работа только начинается.



"Его следующий шаг — оставаться и дальше в стартовом составе "Челси", утвердившись в качестве основного игрока, потому что пока еще слишком рано".



"Он хочет достичь своих целей, о которых мы говорили перед началом сезона. Он хочет, чтобы количество его голов и результативных передач было двузначным".



"Так что он должен упорно работать, потому что это крупнейшая лига в мире, и здесь ничего не дается легко. Его следующий шаг — утвердиться на этом уровне".



"Это единственное, что у него на уме. Он хочет играть, добиваться успеха и завоевывать трофеи с "Челси". Мейсон помышлял об этом всю свою жизнь", — сообщил Тони Маунт Daily Star.