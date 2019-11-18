В поисках капитана или капитанское проклятье "Арсенала"

Вспышка гнева Гранита Джаки во время матча "Арсенала" с "Кристал Пэлас" поставила крест на его будущем не только как капитана "канониров", но и, вероятно, в самом клубе в целом. Действия Джаки, повздорившего с фанатами, были подвергнуты порицанию, но он далеко не первый, кому недостает лояльности по отношению к клубу и умения сдерживать эмоции в столь важной роли.

Судя по всему, Гранит Джака покинет команду зимой — у него уже есть на руках варианты с рядом итальянских клубов, а также арендой в "Ньюкасл", где играет его товарищ Фабиан Шер. Весьма странное поведение Джаки во время игры с "Кристал Пэлас", когда он гневно отреагировал на собственную замену во втором тайме и повздорил с собственными болельщиками, говорит о том, что швейцарец изначально не был идеальным вариантом для роли капитана "Арсенала".



Впрочем, заменивший его в этом качестве с подачи Унаи Эмери Пьер-Эмерик Обамеянг также не выглядит идеальным решением "капитанского вопроса". Несмотря на то, что габонец регулярно забивает, он не обладает лидерскими качествами и лояльностью к клубу, не желая продлевать контракт с "Арсеналом". Капитанов, подобных Джаке и Обамеянгу, которые готовы были покинуть корабль в поисках славы, у "Арсенала" было немало — по большому счету, после Тони Адамса и Патрика Виейра у "канониров" не было капитана, который бы сочетал в себе все необходимые качества — быть лидером на поле и в раздевалке, а также ключевым игроком команды.



Вильям Галлас



Джака был не первым капитаном "Арсенала", который потерял самообладание на поле. Проблемы с капитанством у "канониров" начались, когда Арсен Венгер после ухода Тьерри Анри решил передать повязку другому французу — Вильяму Галласу. Тогда, в августе 2007 года, это решение было очень непопулярным среди болельщиков, да и в раздевалке капитанство Галласа восприняли с недоумением. "Мы узнали о его назначении из газет и только покачали головами", — вспоминал об этом решении Венгера в своей автобиографии Йенс Леманн.



"Арсенал" сильно начал сезон, но все развалилось после роковой ничьей с "Бирмингем Сити" в феврале, когда Галлас яростно отреагировал на результативную ошибку Гаэля Клиши, привезшего пенальти на последних минутах. После игры капитан устроил сидячую забастовку в центральном круге. Его поведение было подвергнуто жесткой критике, а тот же Леманн сравнил Галласа с "капризным ребенком", а также рассказал, что в раздевалке француз повздорил еще и с Жилберто Силвой. В тот момент Венгер не отобрал повязку у Галласа, но в ноябре 2008 года все же сделал это после очередной порции критики в адрес француза от его товарищей по команде.



Сеск Фабрегас



При выборе нового капитана Венгер сделал ставку на молодость, доверившись 21-летнему Сеску Фабрегасу. Испанец воплощал новый акцент клуба на молодежь и, похоже, наслаждался полученной вместе с повязкой ответственностью — его игра в сезоне 2009/10 впечатляла, когда он завершил сезон с 15 голами и 13 результативными передачами, заработав место в итоговой сборной чемпионата.



К сожалению для "Арсенала", с каждым сезоном Фабрегас все больше разочаровывался в способности команды выигрывать трофеи, а связь с "Барселоной" оказалась слишком сильной. Его уход в 2011 году был очень разочаровывающим для болельщиков, которые в очередной раз столкнулись с отсутствием лояльности капитана к клубу...



Робин Ван Перси



...В очередной, но не в последний раз, так как история повторилась, когда Венгер выбрал капитаном Робина Ван Перси. Голландец сумел справиться с хроническими травмами и провел свой лучший сезон в карьере в качестве капитана команды в чемпионате 2011/12, когда забил 30 мячей и завоевал титул Игрока Года в Англии. Но вскоре стало очевидно, что голландец не желает подписывать новый контракт, и у "Арсенала" не остается выбора, кроме как заработать на продаже Ван Перси в "Манчестер Юнайтед", прежде чем нападающий уйдет бесплатно. Само по себе решение Робина отправиться в МЮ и публикация необдуманного заявления были встречены предсказуемой яростью болельщиков — их снова предал тот, кого они больше всего любили.



Томас Вермален



Кроме неправильного выбора от Венгера и потери лояльности со стороны лидеров, в капитанской саге были и третьи грабли, на которые "Арсенал" наступал регулярно. Дальше у "Арсенала" пошли капитаны, к которым не было претензий по части харизмы и лидерских качеств, но возникали большие вопросы по части полезности команде из-за постоянных травм. Первым, кого накрыло "проклятье капитанской повязки", стал бельгиец Томас Вермален.



Решение назначить его капитаном в сезоне 2012/13 выглядело логичным, так как на тот момент бельгиец был одним из лучших в составе "Арсенала", но сразу после получения капитанской повязки Вермалена накрыла череда травм, в результате чего Венгер стал больше доверять Мертезакеру и Косьелни, а бельгиец плавно перекочевал в запас.



Вермален оставался капитаном клуба, но так и не смог вернуть свою лучшую форму и в 2014 году отправился в "Барселону", сыграв всего 21 матч в своем последнем сезоне на "Эмирейтс". В этом случае у болельщиков не было обиды, а только недоумение от того, как один из самых надежных защитников лиги образца 2012 года превратился в посредственность сразу же после того, как получил капитанскую повязку от Венгера.



Микель Артета



Микель Артета помог "Арсеналу" пережить трудный период после своего прибытия из "Эвертона" в 2011 году, но его капитанство, как и в случае с Вермаленом, было испорчено травмами. Испанец сыграл только 11 матчей в сезоне 2014/15 из-за травмы голени и, хоть подписал новый контракт на сезон, в следующей кампании появился на поле только дважды.



Он последний раз вышел на поле, появившись на замену в последней игре сезона, а затем отклонил предложение присоединиться к тренерскому штабу Венгера, вместо этого приняв приглашение Пепа Гвардиолы, чьим помощником в "Манчестер Сити" и является до сих пор. Болельщики не исключают возвращения Микеля в будущем в качестве менеджера клуба, но такие же ожидания есть и у фанов "Эвертона", да и в "Сити" Артета вполне может стать преемником Пепа, о чем говорит сам Пеп.



Пер Мертезакер



Поклонники "Арсенала" только почесали в затылке, когда Венгер решил передать капитанскую повязку Пере Мертезакеру летом 2016 года, несмотря на то, что немец залечивал серьезную травму колена. Немец был любимцем болельщиков и верным слугой клуба, и тут как раз не было вопросов по части лояльности и наличия личных качеств, необходимых капитану. Но Мертезакер изначально был очень травматичным игроком, и награда в виде "проклятой" капитанской повязки, по мнению многих болельщиков, была лишней для немецкого защитника.



В итоге за два года в качестве капитана "Арсенала" Пер вышел на поле всего 14 раз. В число этих игр вошел показательный финал Кубка Англии 2017 года, когда "канониры" обыграли "Челси", но уже год спустя Мертезакер завершил карьеру и перебрался на работу в академию клуба.



Лоран Косьелни



До Гранита Джаки капитаном команды был Лоран Косьелни. Как и Пер Мертезакер, он был травматичным игроком, уже когда получил капитанскую повязку в августе прошлого года, но он, по крайней мере, смог набрать оптимальную форму и помочь команде Унаи Эмери пробиться в финал Лиги Европы.



Почти 10 лет своего пребывания в клубе француз был образцовым профессионалом, но как только получил капитанскую повязку, "проклятье" накрыло и его. Он гневно отреагировал на нежелание клуба отпустить его в июле, отказался ехать в турне и в конечном итоге добился трансфера в "Бордо", несмотря на уверения Эмери в том, что Лоран необходим ему в новом сезоне. Его уход как раз и проложил путь к капитанству Джаки, но новый капитан продержался в роли лидера совсем немного, дискредитировав статус, полученный от Унаи Эмери и партнеров по команде.



В "Арсенале" сложилась такая ситуация, когда в роли ключевых игроков практически не осталось старожилов, а лидеры на футбольном поле не совсем подходят для капитанской повязки по складу характера. Выбранный сейчас в качестве капитана Обамеянг не обладает необходимым авторитетом в раздевалке и, к тому же, готов в скором будущем пойти по стопам Фабрегаса и Ван Перси, не обладая и необходимой для роли капитана лояльностью к клубу.



Возможно, в такой ситуации Эмери стоило бы обратить внимание на молодого Гендузи или отдать повязку, ставшую предметом раздора, голкиперу Лено. Но испанец в последние месяцы выглядит растерянным и не понимающим, как вернуть контроль над раздевалкой и погасить все эмоции и разборки, которые не идут на пользу команде на футбольном поле.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru