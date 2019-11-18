В поисках капитана или капитанское проклятье "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг и Гранит Джака Вспышка гнева Гранита Джаки во время матча "Арсенала" с "Кристал Пэлас" поставила крест на его будущем не только как капитана "канониров", но и, вероятно, в самом клубе в целом. Действия Джаки, повздорившего с фанатами, были подвергнуты порицанию, но он далеко не первый, кому недостает лояльности по отношению к клубу и умения сдерживать эмоции в столь важной роли.

Судя по всему, Гранит Джака покинет команду зимой — у него уже есть на руках варианты с рядом итальянских клубов, а также арендой в "Ньюкасл", где играет его товарищ Фабиан Шер. Весьма странное поведение Джаки во время игры с "Кристал Пэлас", когда он гневно отреагировал на собственную замену во втором тайме и повздорил с собственными болельщиками, говорит о том, что швейцарец изначально не был идеальным вариантом для роли капитана "Арсенала".

Впрочем, заменивший его в этом качестве с подачи Унаи Эмери Пьер-Эмерик Обамеянг также не выглядит идеальным решением "капитанского вопроса". Несмотря на то, что габонец регулярно забивает, он не обладает лидерскими качествами и лояльностью к клубу, не желая продлевать контракт с "Арсеналом". Капитанов, подобных Джаке и Обамеянгу, которые готовы были покинуть корабль в поисках славы, у "Арсенала" было немало — по большому счету, после Тони Адамса и Патрика Виейра у "канониров" не было капитана, который бы сочетал в себе все необходимые качества — быть лидером на поле и в раздевалке, а также ключевым игроком команды.

Вильям Галлас

Вильям Галлас Джака был не первым капитаном "Арсенала", который потерял самообладание на поле. Проблемы с капитанством у "канониров" начались, когда Арсен Венгер после ухода Тьерри Анри решил передать повязку другому французу — Вильяму Галласу. Тогда, в августе 2007 года, это решение было очень непопулярным среди болельщиков, да и в раздевалке капитанство Галласа восприняли с недоумением. "Мы узнали о его назначении из газет и только покачали головами", — вспоминал об этом решении Венгера в своей автобиографии Йенс Леманн.

"Арсенал" сильно начал сезон, но все развалилось после роковой ничьей с "Бирмингем Сити" в феврале, когда Галлас яростно отреагировал на результативную ошибку Гаэля Клиши, привезшего пенальти на последних минутах. После игры капитан устроил сидячую забастовку в центральном круге. Его поведение было подвергнуто жесткой критике, а тот же Леманн сравнил Галласа с "капризным ребенком", а также рассказал, что в раздевалке француз повздорил еще и с Жилберто Силвой. В тот момент Венгер не отобрал повязку у Галласа, но в ноябре 2008 года все же сделал это после очередной порции критики в адрес француза от его товарищей по команде.

Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас При выборе нового капитана Венгер сделал ставку на молодость, доверившись 21-летнему Сеску Фабрегасу. Испанец воплощал новый акцент клуба на молодежь и, похоже, наслаждался полученной вместе с повязкой ответственностью — его игра в сезоне 2009/10 впечатляла, когда он завершил сезон с 15 голами и 13 результативными передачами, заработав место в итоговой сборной чемпионата.

К сожалению для "Арсенала", с каждым сезоном Фабрегас все больше разочаровывался в способности команды выигрывать трофеи, а связь с "Барселоной" оказалась слишком сильной. Его уход в 2011 году был очень разочаровывающим для болельщиков, которые в очередной раз столкнулись с отсутствием лояльности капитана к клубу...

Робин Ван Перси

Робин Ван Перси ...В очередной, но не в последний раз, так как история повторилась, когда Венгер выбрал капитаном Робина Ван Перси. Голландец сумел справиться с хроническими травмами и провел свой лучший сезон в карьере в качестве капитана команды в чемпионате 2011/12, когда забил 30 мячей и завоевал титул Игрока Года в Англии. Но вскоре стало очевидно, что голландец не желает подписывать новый контракт, и у "Арсенала" не остается выбора, кроме как заработать на продаже Ван Перси в "Манчестер Юнайтед", прежде чем нападающий уйдет бесплатно. Само по себе решение Робина отправиться в МЮ и публикация необдуманного заявления были встречены предсказуемой яростью болельщиков — их снова предал тот, кого они больше всего любили.

Томас Вермален

Томас Вермален Кроме неправильного выбора от Венгера и потери лояльности со стороны лидеров, в капитанской саге были и третьи грабли, на которые "Арсенал" наступал регулярно. Дальше у "Арсенала" пошли капитаны, к которым не было претензий по части харизмы и лидерских качеств, но возникали большие вопросы по части полезности команде из-за постоянных травм. Первым, кого накрыло "проклятье капитанской повязки", стал бельгиец Томас Вермален.

Решение назначить его капитаном в сезоне 2012/13 выглядело логичным, так как на тот момент бельгиец был одним из лучших в составе "Арсенала", но сразу после получения капитанской повязки Вермалена накрыла череда травм, в результате чего Венгер стал больше доверять Мертезакеру и Косьелни, а бельгиец плавно перекочевал в запас.

Вермален оставался капитаном клуба, но так и не смог вернуть свою лучшую форму и в 2014 году отправился в "Барселону", сыграв всего 21 матч в своем последнем сезоне на "Эмирейтс". В этом случае у болельщиков не было обиды, а только недоумение от того, как один из самых надежных защитников лиги образца 2012 года превратился в посредственность сразу же после того, как получил капитанскую повязку от Венгера.

Микель Артета

Микель Артета Микель Артета помог "Арсеналу" пережить трудный период после своего прибытия из "Эвертона" в 2011 году, но его капитанство, как и в случае с Вермаленом, было испорчено травмами. Испанец сыграл только 11 матчей в сезоне 2014/15 из-за травмы голени и, хоть подписал новый контракт на сезон, в следующей кампании появился на поле только дважды.

Он последний раз вышел на поле, появившись на замену в последней игре сезона, а затем отклонил предложение присоединиться к тренерскому штабу Венгера, вместо этого приняв приглашение Пепа Гвардиолы, чьим помощником в "Манчестер Сити" и является до сих пор. Болельщики не исключают возвращения Микеля в будущем в качестве менеджера клуба, но такие же ожидания есть и у фанов "Эвертона", да и в "Сити" Артета вполне может стать преемником Пепа, о чем говорит сам Пеп.

Пер Мертезакер

Пер Мертезакер Поклонники "Арсенала" только почесали в затылке, когда Венгер решил передать капитанскую повязку Пере Мертезакеру летом 2016 года, несмотря на то, что немец залечивал серьезную травму колена. Немец был любимцем болельщиков и верным слугой клуба, и тут как раз не было вопросов по части лояльности и наличия личных качеств, необходимых капитану. Но Мертезакер изначально был очень травматичным игроком, и награда в виде "проклятой" капитанской повязки, по мнению многих болельщиков, была лишней для немецкого защитника.

В итоге за два года в качестве капитана "Арсенала" Пер вышел на поле всего 14 раз. В число этих игр вошел показательный финал Кубка Англии 2017 года, когда "канониры" обыграли "Челси", но уже год спустя Мертезакер завершил карьеру и перебрался на работу в академию клуба.

Лоран Косьелни

Лоран Косьелни До Гранита Джаки капитаном команды был Лоран Косьелни. Как и Пер Мертезакер, он был травматичным игроком, уже когда получил капитанскую повязку в августе прошлого года, но он, по крайней мере, смог набрать оптимальную форму и помочь команде Унаи Эмери пробиться в финал Лиги Европы.

Почти 10 лет своего пребывания в клубе француз был образцовым профессионалом, но как только получил капитанскую повязку, "проклятье" накрыло и его. Он гневно отреагировал на нежелание клуба отпустить его в июле, отказался ехать в турне и в конечном итоге добился трансфера в "Бордо", несмотря на уверения Эмери в том, что Лоран необходим ему в новом сезоне. Его уход как раз и проложил путь к капитанству Джаки, но новый капитан продержался в роли лидера совсем немного, дискредитировав статус, полученный от Унаи Эмери и партнеров по команде.

В "Арсенале" сложилась такая ситуация, когда в роли ключевых игроков практически не осталось старожилов, а лидеры на футбольном поле не совсем подходят для капитанской повязки по складу характера. Выбранный сейчас в качестве капитана Обамеянг не обладает необходимым авторитетом в раздевалке и, к тому же, готов в скором будущем пойти по стопам Фабрегаса и Ван Перси, не обладая и необходимой для роли капитана лояльностью к клубу.

Возможно, в такой ситуации Эмери стоило бы обратить внимание на молодого Гендузи или отдать повязку, ставшую предметом раздора, голкиперу Лено. Но испанец в последние месяцы выглядит растерянным и не понимающим, как вернуть контроль над раздевалкой и погасить все эмоции и разборки, которые не идут на пользу команде на футбольном поле.

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Арсенал, капитаны, статьи

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2019 06:00

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  1. chronicle 18.11.2019 09:31 # chronicle
    Хз как может бомбить от Арсенала. Самый безобидный клуб АПЛ, такой себе местный лох, которого все чмырят, он ничего не делает, даже пытается поладить со всеми, но его все равно чмырят и используют дальше.

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  2. melwood-lfc 18.11.2019 09:21 # melwood-lfc
    хули, если клуб кастратов, то там уже ничо не поможет

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  3. sisyazavr 18.11.2019 08:59 # sisyazavr
    В поисках яиц или кастрация после анала

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  4. mane 18.11.2019 08:40 # mane
    1.5 куколда перестали кричать про страпоны и Королей? Рано сдались цыгане

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  5. januzaj00 18.11.2019 08:05 # januzaj00
    Ван Перси легенда Юнайтед!

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  6. naby-keita 18.11.2019 07:31 # naby-keita
    Капитан, капитан, улыбнитесь,
    Ведь улыбка — это флаг корабля.
    Капитан, капитан, подтянитесь,
    Только смелым покоряются фапля!

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  7. liverpo0ol 18.11.2019 07:09 # liverpo0ol
    Здарова Граниты и Джаки

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  8. chelsea88 18.11.2019 06:49 # chelsea88
    И всех их, сначала возвышали до небе, а потом xycocили гейгуннеры. Так и с Обамеянгом будет.

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  9. tigerpool 18.11.2019 06:04 # tigerpool
    Клуб действительно скатился в гомно

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