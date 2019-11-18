Клубу Премьер-Лиги не удалось купить Ракитича

"Барселона" отклонила предложение неназванного клуба Премьер-Лиги о покупке полузащитника Ивана Ракитича.

Ракитич совершенно перестал проходить в основной состав "Барселоны" после появления на "Ноу Камп" Френки Де Йонга минувшим летом, и эта ситуация не устраивает Ивана.



Желанием Ракитича покинуть "Барселону" пытался воспользоваться некий клуб Премьер-Лиги, предложив за 31-летнего хорвата 15 миллионов евро (13 млн. фунтов).



Однако, как сообщает Sport, это предложение ничуть не устроило "Барселону", которая оценивает Ракитича в 35 млн. евро (30 млн. фунтов), а вдобавок сам Иван не хочет переезжать в Премьер-Лигу.



Добавим, что ранее пресса сообщала об интересе к Ракитичу со стороны "Манчестер Юнайтед". Также виды на экс-игрока "Севильи" имеют "Интер" и "Ювентус".