Миньоле не жалеет, что ушел из "Ливерпуля"

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле заявил, что не жалеет о своем решении покинуть "Ливерпуль" минувшим летом.

Проведя сезон 2018/19 в качестве дублера для Алиссона, в начале августа Миньоле отправился за игровой практикой в "Брюгге".



Стоило Миньоле покинуть "Энфилд", как Алиссон получил травму, и в воротах "красных" встал Адриан. Однако это обстоятельство, а также тот факт, что "Ливерпуль" сейчас лидирует в Премьер-Лиге, не заставили Симона пожалеть о своем решении.



"Если бы я мог по-настоящему сражаться за место в основе, я бы, возможно, остался. Но если бы я оказался в воротах благодаря травме Алиссона, я бы лишь 10 раз выбил мяч из своей штрафной площади".



"А затем Алиссон немедленно вернул бы свое место. Даже если бы он отправил мяч в свои ворота, он все равно сохранил за собой первый номер. Так какой смысл был мне оставаться там?"



"Нет, я не жалею о своем уходе. Я ни разу не подумал: "Дерьмо, теперь "Ливерпуль" сражается за титул Премьер-Лиги, а я ушел". Конечно, я бы мог остаться в "Ливерпуле" и зарабатывать деньги, сражаясь за титул и Лигу Чемпионов".



"Однако это ощущается по-другому, когда ты не в стартовом составе. Уж лучше я буду регулярно играть за "Брюгге", чем возьму английский титул как резервист "Ливерпуля", — сообщил Миньоле Het Belang van Limburg.