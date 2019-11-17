Азар не удивлен успехами Лэмпарда в "Челси"

Полузащитник "Реала" Эден Азар заявил, что не удивлен успехами Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера "Челси".

Выиграв все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, сейчас "синие" вместе с "Лестером" делят второе место в таблице. Лэмпард поставил своей команде симпатичный футбол и активно задействует молодых игроков вроде Фикайо Томори, Риса Джеймса, Мейсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэма.



Азар, которому довелось играть бок о бок с Лэмпардом, не сомневался, что Фрэнк будет успешен на тренерском поприще. По мнению Эдена, "Челси" недалек от того, чтобы стать претендентом на титул Премьер-Лиги.



"Я не удивлен тем, как идут дела у Фрэнка Лэмпарда. Я знаю Фрэнка как игрока, не как тренера, но он отличный парень".



"За эти четыре месяца он уже показал, что пришел, чтобы стать одним из лучших тренеров в мире".



"Хорошая вещь в том, что они наигрывают молодых английских игроков. Им повезло обладать такой классной молодежью. Может быть с двумя-тремя новичками они были бы первыми в Премьер-Лиге".



"Когда я наблюдаю за ними, мне приятно видеть, что они играют все вместе. У меня там по-прежнему есть друзья, и я желаю им успехов", — цитирует Азара Daily Mirror.