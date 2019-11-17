Макатир считает, что "Сити" нужно купить Кулибали или Шкриниара

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейсон Макатир считает, что "Манчестер Сити" нужно потратиться в январе на Калиду Кулибали из "Наполи" или Милана Шкриниара из "Интера", чтобы сохранить шансы на защиту титула Премьер-Лиги.

Проиграв в прошлый уикенд "Ливерпулю" со счетом 3:1, "Сити" отстал от вершины таблицы уже на девять очков, и Макатир связывает это со слабостью центра обороны "горожан", которые минувшим летом не смогли найти замену Венсану Компани, а затем потеряли с травмой Эмерика Лапорта.



"Вы можете подумать, что благодаря победе над "Манчестер Сити" на прошлой неделе "Ливерпулю" одной рукой прикоснулся к титулу, но это опасное предположение".



"Сити" — это та команда, которая склонна реагировать на неприятности и выдавать невероятные победные серии, поэтому отрыв в девять очков может оказаться хрупким, если у них пойдет игра".



"Да, у них есть проблемы в обороне, и им нужно дотянуть до января, не усугубив ситуацию. А тогда Пеп, возможно, купит еще одного центрального защитника".



"Похоже на то, что у них не остается выбора, ведь Эмерик Лапорт будет отсутствовать минимум до февраля, а Фернандиньо выглядит уязвимо. Насчет Николаса Отаменди и Джона Стоунса я не уверен, что они достаточно хороши".



"Я большой поклонник Калиду Кулибали из "Наполи", однако у него хватает других поклонников, и поэтому он будет стоить серьезных денег. Возможно, Пепу стоит обратить внимание на кого-нибудь вроде Милана Шкриниара из "Интера", его много хвалят".



"Они должны что-нибудь предпринять. Будучи фанатом "Сити", ты понимаешь, что эта оборона недостаточно хороша, чтобы оставаться конкурентоспособными в насыщенный зимний период", — пишет Макатир в своей колонке в Racing Post.