Макатир считает, что "Сити" нужно купить Кулибали или Шкриниара

Калиду Кулибали Бывший игрок "Ливерпуля" Джейсон Макатир считает, что "Манчестер Сити" нужно потратиться в январе на Калиду Кулибали из "Наполи" или Милана Шкриниара из "Интера", чтобы сохранить шансы на защиту титула Премьер-Лиги.

Проиграв в прошлый уикенд "Ливерпулю" со счетом 3:1, "Сити" отстал от вершины таблицы уже на девять очков, и Макатир связывает это со слабостью центра обороны "горожан", которые минувшим летом не смогли найти замену Венсану Компани, а затем потеряли с травмой Эмерика Лапорта.

"Вы можете подумать, что благодаря победе над "Манчестер Сити" на прошлой неделе "Ливерпулю" одной рукой прикоснулся к титулу, но это опасное предположение".

"Сити" — это та команда, которая склонна реагировать на неприятности и выдавать невероятные победные серии, поэтому отрыв в девять очков может оказаться хрупким, если у них пойдет игра".

"Да, у них есть проблемы в обороне, и им нужно дотянуть до января, не усугубив ситуацию. А тогда Пеп, возможно, купит еще одного центрального защитника".

"Похоже на то, что у них не остается выбора, ведь Эмерик Лапорт будет отсутствовать минимум до февраля, а Фернандиньо выглядит уязвимо. Насчет Николаса Отаменди и Джона Стоунса я не уверен, что они достаточно хороши".

"Я большой поклонник Калиду Кулибали из "Наполи", однако у него хватает других поклонников, и поэтому он будет стоить серьезных денег. Возможно, Пепу стоит обратить внимание на кого-нибудь вроде Милана Шкриниара из "Интера", его много хвалят".

"Они должны что-нибудь предпринять. Будучи фанатом "Сити", ты понимаешь, что эта оборона недостаточно хороша, чтобы оставаться конкурентоспособными в насыщенный зимний период", — пишет Макатир в своей колонке в Racing Post.


Метки Макатир, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2019 20:00

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  1. kewell7 17.11.2019 20:45 # kewell7
    Нужно больше трансферов, а то мало как-то получается.

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  2. chelsiukpro 17.11.2019 20:43 # chelsiukpro
    Нет надо ещё одну нефт скважину открыть

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  3. smokekush 17.11.2019 20:14 # smokekush
    С дырявой защитой шити , рэшфорд и джэймс порвут очко пепке так что туда поместится шар для боулинга

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  4. liverpo0ol 17.11.2019 20:13 # liverpo0ol
    КОРОЛИ!!!!

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