Давид Луис: "Мартинелли — игрок топ-уровня"

Защитник "Арсенала" Давид Луис похвалил своего юного партнера по команде Габриэля Мартинелли.

Прибыв на "Эмирейтс" минувшим летом, пока Мартинелли вынужден довольствоваться игровой практикой во второстепенных турнирах.



Однако 18-летний бразилец играет выше всяких похвал, забив три гола в трех матчах Лиги Европы и еще четырежды отличившись в двух поединках Кубка Лиги.



Луис считает, что его соотечественник уже является игроком топ-уровня, но больше всего Давиду нравится отношение Габриэля к делу.



"Я не собираюсь говорить, кто является лучшим талантом, но лучший настрой в данный момент демонстрирует Мартинелли".



"У него отличный настрой, и это нечто особенное. Он первоклассный парень и игрок топ-уровня, но что меня по-настоящему впечатляет, так это его настрой во время тренировок и то, как он реагирует на голы — например, на "Энфилде".



"Он поступательно пользуется своими шансами, и у него одинаковые концентрация, целеустремленность и уважение в отношении всего. Он так зрел для своего возраста", — сообщил Луис 90min.