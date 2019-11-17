Ван Дейк досрочно покинул расположение сборной Голландии
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк досрочно покинул расположение сборной Голландии по причинам личного характера.
Ван Дейк был капитаном голландцев во время безголевого матча против Северной Ирландии в субботу — набранного в Белфасте очка команде Рональда Кумана оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020.
Однако на заключительный матч сборной Голландии в отборе к первенству Европы — против Эстонии во вторник — Виргил не остался.
Федерация футбола Голландии не уточняет деталей и лишь сообщает, что у 28-летнего защитника возникли обстоятельства личного характера.
Добавим, что Ван Дейк — уже пятый игрок "Ливерпуля", который не может выполнить долг перед своей родиной в этот международный перерыв. Джо Гомес и Джордан Хендерсон досрочно вернулись из сборной Англии, а Энди Робертсон и Мохамед Салах даже не смогли откликнуться на вызовы в национальные команды Шотландии и Египта, соответственно.
Сможет ли Ван Дейк сыграть за "красных" в следующий уикенд против "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги, еще предстоит узнать.
17.11.2019 17:55
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