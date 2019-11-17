Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк досрочно покинул расположение сборной Голландии по причинам личного характера.

Ван Дейк был капитаном голландцев во время безголевого матча против Северной Ирландии в субботу — набранного в Белфасте очка команде Рональда Кумана оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020.



Однако на заключительный матч сборной Голландии в отборе к первенству Европы — против Эстонии во вторник — Виргил не остался.



Федерация футбола Голландии не уточняет деталей и лишь сообщает, что у 28-летнего защитника возникли обстоятельства личного характера.



Добавим, что Ван Дейк — уже пятый игрок "Ливерпуля", который не может выполнить долг перед своей родиной в этот международный перерыв. Джо Гомес и Джордан Хендерсон досрочно вернулись из сборной Англии, а Энди Робертсон и Мохамед Салах даже не смогли откликнуться на вызовы в национальные команды Шотландии и Египта, соответственно.



Сможет ли Ван Дейк сыграть за "красных" в следующий уикенд против "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги, еще предстоит узнать.