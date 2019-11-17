"Юнайтед" не получит Джона Макгинна в январе

"Астон Вилла" исключает продажу своего полузащитника Джона Макгинна в "Манчестер Юнайтед" посреди сезона.

По информации ESPN, 25-летний Макгинн входит в список из восьми долгосрочных трансферных целей главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



Однако Birmingham Mail уверяет, что переманить Джона в январе "Юнайтед" совершенно точно не удастся — на "Вилла Парк" считают, что форма игрока сборной Шотландии может стать ключом к продлению клубом прописки в Премьер-Лиге.



В 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги Макгинн, к которому, как поговаривают, неравнодушен сам сэр Алекс Фергюсон, забил три гола и еще дважды ассистировал партнерам, что помогает "вилланам" держаться над зоной вылета.



"Астон Вилла" готова рассмотреть вопрос о продаже Макгинна лишь в конце сезона — и только при условии, что насчет Джона поступит предложение "эпического" масштаба.