"Юнайтед" не получит Джона Макгинна в январе
"Астон Вилла" исключает продажу своего полузащитника Джона Макгинна в "Манчестер Юнайтед" посреди сезона.
По информации ESPN, 25-летний Макгинн входит в список из восьми долгосрочных трансферных целей главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.
Однако Birmingham Mail уверяет, что переманить Джона в январе "Юнайтед" совершенно точно не удастся — на "Вилла Парк" считают, что форма игрока сборной Шотландии может стать ключом к продлению клубом прописки в Премьер-Лиге.
В 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги Макгинн, к которому, как поговаривают, неравнодушен сам сэр Алекс Фергюсон, забил три гола и еще дважды ассистировал партнерам, что помогает "вилланам" держаться над зоной вылета.
"Астон Вилла" готова рассмотреть вопрос о продаже Макгинна лишь в конце сезона — и только при условии, что насчет Джона поступит предложение "эпического" масштаба.
17.11.2019 17:00
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