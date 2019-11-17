Неманья Матич назвал стадион в честь Моуриньо

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич помог построить у себя на родине стадион, который он назвал в честь Жозе Моуриньо.

Матич регулярно инвестирует в сербский футбол, и его очередным проектом стало строительство игрового поля с трибунами в своем родном муниципалитете Уб.



Вмещающий 500 зрителей стадион был построен напротив улицы имени Неманьи Матича и был назван в честь Моуриньо — из-за "ощущения полного уважения к Сербии" со стороны Жозе.



Как сообщает сербская газета Telegraf, Матич всячески пытался привлечь своего бывшего наставника по "Юнайтед" и "Челси" к реализации этого проекта, однако Жозе ограничился записью приветственного видеосообщения к церемонии открытия.



Добавим, у Матича так и не сложились отношения с Оле Гуннаром Сульшером, сменившим Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед", и ожидается, что в январе Неманья попытается покинуть Манчестер.