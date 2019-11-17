Жозе Моуриньо метит на место Почеттино

Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино Жозе Моуриньо рассматривает "Тоттенхэм" как наиболее подходящий вариант для возвращения в Премьер-Лигу.

На протяжении нескольких месяцев Моуриньо связывают с возвращением в "Реал", и Жозе не сомневается, что ему будет предложена эта работа в случае увольнения Зинедина Зидана.

Однако далеко не факт, что 56-летний португалец согласится вернуться в Мадрид — в том числе из-за возможности возглавить "Тоттенхэм", утверждает The Sun.

Будущее нынешнего наставника "шпор" Маурисио Почеттино находится под большим вопросом — лондонцы переживают одно потрясение за другим с момента проигранного "Ливерпулю" финала Лиги Чемпионов в июне.

Если Почеттино лишится работы посреди сезона, выбор "Тоттенхэма" будет сильно ограничен, и жаждущий вернуться в Премьер-Лигу Моуриньо может оказаться наиболее привлекательным кандидатом.


Метки Моуриньо, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1102

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 17.11.2019 16:06 # wolfsmensch
    черт, до чего же было бы здорово, я хочу на это посмотреть!

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  2. qwerd 17.11.2019 15:59 # qwerd
    Фото огонь)

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  3. klementino 17.11.2019 15:56 # klementino
    Цыган совсем скатился

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  4. ray-black 17.11.2019 15:25 # ray-black
    Не представляю Тоттенхэм и автобус. Несовместимые понятия.

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  5. naby-keita 17.11.2019 15:19 # naby-keita
    Евреи евреям рознь
    Один в Челси покупает все что движется, другой в Тоттенхэме продает все что движется)))

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  6. brown-ale 17.11.2019 15:11 # brown-ale
    Лондон, топовый стадик и новая база. Идеальные условия для Жозе, не считая начальника-жлоба.

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  7. mancunia-planet 17.11.2019 15:09 # mancunia-planet
    идеальный вариант

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  8. slash-lfc 17.11.2019 15:08 # slash-lfc
    Моура в АПЛ!

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