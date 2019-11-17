Жозе Моуриньо метит на место Почеттино
Жозе Моуриньо рассматривает "Тоттенхэм" как наиболее подходящий вариант для возвращения в Премьер-Лигу.
На протяжении нескольких месяцев Моуриньо связывают с возвращением в "Реал", и Жозе не сомневается, что ему будет предложена эта работа в случае увольнения Зинедина Зидана.
Однако далеко не факт, что 56-летний португалец согласится вернуться в Мадрид — в том числе из-за возможности возглавить "Тоттенхэм", утверждает The Sun.
Будущее нынешнего наставника "шпор" Маурисио Почеттино находится под большим вопросом — лондонцы переживают одно потрясение за другим с момента проигранного "Ливерпулю" финала Лиги Чемпионов в июне.
Если Почеттино лишится работы посреди сезона, выбор "Тоттенхэма" будет сильно ограничен, и жаждущий вернуться в Премьер-Лигу Моуриньо может оказаться наиболее привлекательным кандидатом.
17.11.2019 15:00
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Последние комментарии:
черт, до чего же было бы здорово, я хочу на это посмотреть!
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Фото огонь)
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Цыган совсем скатился
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Не представляю Тоттенхэм и автобус. Несовместимые понятия.
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Евреи евреям рознь
Один в Челси покупает все что движется, другой в Тоттенхэме продает все что движется)))
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Лондон, топовый стадик и новая база. Идеальные условия для Жозе, не считая начальника-жлоба.
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идеальный вариант
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Моура в АПЛ!
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