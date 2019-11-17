Жозе Моуриньо метит на место Почеттино

Жозе Моуриньо рассматривает "Тоттенхэм" как наиболее подходящий вариант для возвращения в Премьер-Лигу.

На протяжении нескольких месяцев Моуриньо связывают с возвращением в "Реал", и Жозе не сомневается, что ему будет предложена эта работа в случае увольнения Зинедина Зидана.



Однако далеко не факт, что 56-летний португалец согласится вернуться в Мадрид — в том числе из-за возможности возглавить "Тоттенхэм", утверждает The Sun.



Будущее нынешнего наставника "шпор" Маурисио Почеттино находится под большим вопросом — лондонцы переживают одно потрясение за другим с момента проигранного "Ливерпулю" финала Лиги Чемпионов в июне.



Если Почеттино лишится работы посреди сезона, выбор "Тоттенхэма" будет сильно ограничен, и жаждущий вернуться в Премьер-Лигу Моуриньо может оказаться наиболее привлекательным кандидатом.