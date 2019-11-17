ПСЖ сделал Санчо своей целью номер один
ПСЖ избрал вингера дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдона Санчо своей трансферной целью номер один на следующее лето.
С прошлого лета за Санчо охотится главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, который, если верить слухам, предпримет очередную попытку заполучить Джейдона уже в январе.
В преддверии зимнего трансферного окна свой интерес к 19-летнему англичанину обозначил ПСЖ, словно предлагая Санчо не спешить со сменой клуба и подождать конца сезона.
В конце сезона, утверждает Daily Express, парижане будут готовы заплатить 120 миллионов фунтов за Джейдона, в котором они видят замену для Неймара.
Добавим, среди прочих претендентов на Санчо, забившего четыре гола и отдавшего восемь результативных передач за "Боруссию" в этом сезоне, называют "Ливерпуль", "Реал" и "Ювентус".
17.11.2019 14:00
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Его в ПСЖ , и Неймар тоже пусть остается, а вот Мбаппе в Ливерпуль !!!
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Конкуренция серьёзная
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