ПСЖ сделал Санчо своей целью номер один

Джейдон Санчо ПСЖ избрал вингера дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдона Санчо своей трансферной целью номер один на следующее лето.

С прошлого лета за Санчо охотится главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, который, если верить слухам, предпримет очередную попытку заполучить Джейдона уже в январе.

В преддверии зимнего трансферного окна свой интерес к 19-летнему англичанину обозначил ПСЖ, словно предлагая Санчо не спешить со сменой клуба и подождать конца сезона.

В конце сезона, утверждает Daily Express, парижане будут готовы заплатить 120 миллионов фунтов за Джейдона, в котором они видят замену для Неймара.

Добавим, среди прочих претендентов на Санчо, забившего четыре гола и отдавшего восемь результативных передач за "Боруссию" в этом сезоне, называют "Ливерпуль", "Реал" и "Ювентус".


Метки Боруссия, ПСЖ, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2019 14:00

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  1. isa1873387 17.11.2019 14:22 # isa1873387
    Его в ПСЖ , и Неймар тоже пусть остается, а вот Мбаппе в Ливерпуль !!!

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  2. mancunia-planet 17.11.2019 14:03 # mancunia-planet
    Конкуренция серьёзная

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