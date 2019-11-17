ПСЖ сделал Санчо своей целью номер один

ПСЖ избрал вингера дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдона Санчо своей трансферной целью номер один на следующее лето.

С прошлого лета за Санчо охотится главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, который, если верить слухам, предпримет очередную попытку заполучить Джейдона уже в январе.



В преддверии зимнего трансферного окна свой интерес к 19-летнему англичанину обозначил ПСЖ, словно предлагая Санчо не спешить со сменой клуба и подождать конца сезона.



В конце сезона, утверждает Daily Express, парижане будут готовы заплатить 120 миллионов фунтов за Джейдона, в котором они видят замену для Неймара.



Добавим, среди прочих претендентов на Санчо, забившего четыре гола и отдавшего восемь результативных передач за "Боруссию" в этом сезоне, называют "Ливерпуль", "Реал" и "Ювентус".