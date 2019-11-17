Рэднапп считает, что Эриксен не должен играть за "Тоттенхэм"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп призвал "шпор" вывести Кристиана Эриксена из состава и попытаться продать датского полузащитника в январе.

По мнению Рэднаппа, в данный момент Эриксен просто дожидается окончания своего контракта, чтобы перейти в какой-нибудь большой европейский клуб безо всякой компенсации.



В этой ситуации Харри не видит смысла для Маурисио Почеттино продолжать использовать Кристиана в матчах.



"Сейчас я не представляю, что он подпишет новый контракт. Думаю, он дожидается истечения своего действующего контракта, чтобы стать свободным агентом следующим летом".



"Поэтому — раз он не хочет оставаться здесь и предпочитает уйти — я бы наигрывал на его месте кого-нибудь другого".



"Это сложно, если он не хочет быть частью команды. Ты хочешь обладать только теми, кто хочет играть за твой клуб".



"Когда наступит январь, можно попытаться продать его. Но он, наверное, не уйдет — если он продержится до лета, когда истечет его контракт, то станет свободным агентом".



"Допустим, он стоит 50 миллионов фунтов. Будучи свободным агентом, он сможет перейти в другой клуб, а его агент скажет: "Если бы вы купили его, он стоил бы 50 миллионов фунтов. Вы получаете его бесплатно, поэтому заплатите ему 25 миллионов фунтов — это все равно будет выгодная сделка для вас".



"Кто-нибудь заплатит ему большой бонус за переход, не считая зарплаты, поэтому он так настроен остаться здесь до конца сезона".



"Настолько далеко он зашел. Такая возможность бывает раз в жизни. Однако он должен начать играть лучше, если хочет перейти в клуб своей мечты", — сообщил Рэднапп The Sun.