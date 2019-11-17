МЮ составил список из восьми долгосрочных трансферных целей
"Манчестер Юнайтед" составил список из своих восьми долгосрочных трансферных целей.
В последние недели не утихают слухи, что "красные дьяволы" собираются укрепить нападение в январе Марио Манджукичем из "Ювентуса". Однако 33-летний хорват рассматривается исключительно в качестве временного решения.
У клуба с "Олд Траффорд" есть на радаре гораздо более важные и дорогостоящие игроки, которые могли бы стать стержнем команды на много лет вперед, утверждает ESPN.
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается уже в январе обратиться насчет нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда, который забил 26 голов в 18 матчах этого сезона.
В данный момент 19-летний норвежец оценивается уже более чем в 85 миллионов фунтов, но это не страшит Сульшера, который видит в своем соотечественнике отличную инвестицию в будущее.
Также в шорт-листе долгосрочных целей "Юнайтед" значатся Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Джеймс Мэддисон из "Лестера", Каллум Уилсон из "Борнмута", Деклан Райс из "Вест Хэма", Джон Макгинн с Джеком Грилишем из "Астон Виллы" и Мусса Дембеле из "Лиона".
При этом "Юнайтед" готов потратиться уже в январе, но только если кто-нибудь из этих игроков будет доступен для трансфера.
17.11.2019 12:00
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