МЮ составил список из восьми долгосрочных трансферных целей

"Манчестер Юнайтед" составил список из своих восьми долгосрочных трансферных целей.

В последние недели не утихают слухи, что "красные дьяволы" собираются укрепить нападение в январе Марио Манджукичем из "Ювентуса". Однако 33-летний хорват рассматривается исключительно в качестве временного решения.



У клуба с "Олд Траффорд" есть на радаре гораздо более важные и дорогостоящие игроки, которые могли бы стать стержнем команды на много лет вперед, утверждает ESPN.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается уже в январе обратиться насчет нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда, который забил 26 голов в 18 матчах этого сезона.



В данный момент 19-летний норвежец оценивается уже более чем в 85 миллионов фунтов, но это не страшит Сульшера, который видит в своем соотечественнике отличную инвестицию в будущее.



Также в шорт-листе долгосрочных целей "Юнайтед" значатся Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Джеймс Мэддисон из "Лестера", Каллум Уилсон из "Борнмута", Деклан Райс из "Вест Хэма", Джон Макгинн с Джеком Грилишем из "Астон Виллы" и Мусса Дембеле из "Лиона".



При этом "Юнайтед" готов потратиться уже в январе, но только если кто-нибудь из этих игроков будет доступен для трансфера.