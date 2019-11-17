"Арсенал" хочет обменять Джаку на Закариа

"Арсенал" попытается использовать Гранита Джаку, чтобы заполучить полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа.

Крупно поссорившись с фанатами "Арсенала", Джака лишился капитанской повязки и фактически похоронил свою карьеру в клубе — сейчас "канониры" дожидаются января, чтобы продать Гранита.



Стоит отметить, что интерес к Джаке довольно высок. 27-летнего полузащитника сватают в "Ньюкасл" и "Милан", однако Daily Mirror ожидает, что "Арсенал" предложит забрать Гранита менхенгладбахской "Боруссии".



В 2016 году "канониры" приобрели Джаку именно у клуба из Менхенглдбаха. Теперь "Арсенал" хочет выменять Гранита на 22-летнего Закария, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед".



Денис, партнер Джаки по сборной Швейцарии, находится в отличной форме в этом сезоне, и "Арсеналу" придется потрудиться, чтобы убедить лидеров Бундеслиги отпустить свою восходящую звезду.