"Арсенал" хочет обменять Джаку на Закариа
"Арсенал" попытается использовать Гранита Джаку, чтобы заполучить полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа.
Крупно поссорившись с фанатами "Арсенала", Джака лишился капитанской повязки и фактически похоронил свою карьеру в клубе — сейчас "канониры" дожидаются января, чтобы продать Гранита.
Стоит отметить, что интерес к Джаке довольно высок. 27-летнего полузащитника сватают в "Ньюкасл" и "Милан", однако Daily Mirror ожидает, что "Арсенал" предложит забрать Гранита менхенгладбахской "Боруссии".
В 2016 году "канониры" приобрели Джаку именно у клуба из Менхенглдбаха. Теперь "Арсенал" хочет выменять Гранита на 22-летнего Закария, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед".
Денис, партнер Джаки по сборной Швейцарии, находится в отличной форме в этом сезоне, и "Арсеналу" придется потрудиться, чтобы убедить лидеров Бундеслиги отпустить свою восходящую звезду.
17.11.2019 11:00
Просмотров: 47
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: