У Унаи Эмери есть месяц, чтобы избежать увольнения

У Унаи Эмери есть один месяц, чтобы избежать увольнения с поста главного тренера "Арсенала".

После поражения 2:0 от "Лестера" перед международным перерывом спортивный директор "канониров" Рауль Санллехи выразил свою поддержку Эмери.



Вместе с тем боссы лондонского клуба ожидают скорейшего улучшения результатов от Унаи, который выиграл только два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге.



В этом отношении ближайший месяц обещает стать определяющим, утверждает Daily Mirror. "Арсеналу" предстоит сыграть против буксующих "Саутгемптона", "Норвича", "Брайтона" и "Вест Хэма", а также против "Манчестер Сити" 15 декабря.



В этот же период подопечные Эмери сразятся с "Айнтрахтом" и "Стандартом" в Лиге Европы, которая вновь превращается для "канониров" из запасного в основной вариант по попаданию в Лигу Чемпионов.



Вместе с тем на "Эмирейтс" есть ощущение, что увольнение Эмери не закончит кризис, в котором находится "Арсенал", и что проблемы клуба гораздо глубже и системнее.