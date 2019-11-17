ПСЖ нацелился на Адама Лаллану

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана стал трансферной целью для ПСЖ.

Из-за собственных травм и высочайшей конкуренции Лаллана превратился в игрока глубокого запаса на "Энфилде" — в этом сезоне Премьер-Лиги Адам может похвастать только одним появлением с первых минут.



При этом Лаллана зарабатывает 7 миллионов фунтов в год, и содержать такого игрока для мерсисайдского клуба попросту накладно.



В последнее время Адама связывали с переездом в Китай и МЛС, однако ПСЖ готов предложить 31-летнему англичанину возможность остаться в Европе и выступать в Лиге Чемпионов.



Как сообщает Daily Mirror, парижане видят в Лаллане замену для Эдинсона Кавани, который отправляется в "ЛА Гэлакси", где в свою очередь заменит Златана Ибрагимовича.



Добавим, что контракт Лалланы с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезон. Уже в январе ПСЖ сможет сесть за стол переговоров с Адамом и обсудить условия сделки.