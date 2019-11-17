"Арсенал" хочет купить Пау Торреса в январе

Пау Торрес "Арсенал" хочет укрепить свой центр обороны с помощью приобретения Пау Торреса из "Вильярреала" в январе.

После 12 первых туров нового сезона Премьер-Лиги "канониры" находятся в восьми очках от топ-4 и имеют отрицательную разницу мячей.

Как бы ни старалось звездное нападение "Арсенала", все его старания сводятся на него провальными действиями обороны.

Главный тренер лондонцев Унаи Эмери с нетерпением ожидает возобновления трансферного окна, чтобы попытаться укрепить проблемную линию.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Эмери готов потратиться на своего соотечественника Торреса, чей контракт с "Вильярреалом" предусматривает отступные в 43 миллиона фунтов.

Добавим, что в минувшую пятницу 22-летний Торрес, интерес к которому также приписывают "Манчестер Сити", дебютировал за сборную Испании, отметив это событие голом в ворота мальтийцев.


Метки Арсенал, Вильярреал, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2019 08:00

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  1. chelsiukpro 17.11.2019 08:41 # chelsiukpro
    Ну вот и в Арсенале кучерявый Луиз присядет на лавку!

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  2. tursa 17.11.2019 08:16 # tursa
    мс перехватит

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