"Арсенал" хочет купить Пау Торреса в январе

"Арсенал" хочет укрепить свой центр обороны с помощью приобретения Пау Торреса из "Вильярреала" в январе.

После 12 первых туров нового сезона Премьер-Лиги "канониры" находятся в восьми очках от топ-4 и имеют отрицательную разницу мячей.



Как бы ни старалось звездное нападение "Арсенала", все его старания сводятся на него провальными действиями обороны.



Главный тренер лондонцев Унаи Эмери с нетерпением ожидает возобновления трансферного окна, чтобы попытаться укрепить проблемную линию.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Эмери готов потратиться на своего соотечественника Торреса, чей контракт с "Вильярреалом" предусматривает отступные в 43 миллиона фунтов.



Добавим, что в минувшую пятницу 22-летний Торрес, интерес к которому также приписывают "Манчестер Сити", дебютировал за сборную Испании, отметив это событие голом в ворота мальтийцев.