"Арсенал" хочет купить Пау Торреса в январе
"Арсенал" хочет укрепить свой центр обороны с помощью приобретения Пау Торреса из "Вильярреала" в январе.
После 12 первых туров нового сезона Премьер-Лиги "канониры" находятся в восьми очках от топ-4 и имеют отрицательную разницу мячей.
Как бы ни старалось звездное нападение "Арсенала", все его старания сводятся на него провальными действиями обороны.
Главный тренер лондонцев Унаи Эмери с нетерпением ожидает возобновления трансферного окна, чтобы попытаться укрепить проблемную линию.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Эмери готов потратиться на своего соотечественника Торреса, чей контракт с "Вильярреалом" предусматривает отступные в 43 миллиона фунтов.
Добавим, что в минувшую пятницу 22-летний Торрес, интерес к которому также приписывают "Манчестер Сити", дебютировал за сборную Испании, отметив это событие голом в ворота мальтийцев.
17.11.2019 08:00
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Ну вот и в Арсенале кучерявый Луиз присядет на лавку!
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мс перехватит
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