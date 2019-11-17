Саутгейт заявил, что инцидент между Стерлингом и Гомесом исчерпан

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что инцидент между Рахимом Стерлингом и Джо Гомесом окончательно исчерпан.

Едва прибыв в расположение национальной команды, Стерлинг сразу же полез в драку с Гомесом, за что был отстранен от участия в матче против сборной Черногории в минувший четверг.



В том матче Джо появился на замену и был освистан публикой "Уэмбли", что возмутило даже Рахима, который немедленно вступился за партнера и осудил поведение фанатов.



Спустя несколько дней Гомес получил травму колена на тренировке и не смог поехать с англичанами на матч против Косово, однако Саутгейт убежден, что теперь все закончилось, и эта непростая неделя сделает защитника "Ливерпуля" сильнее.



"Он в абсолютном порядке. Он столкнулся коленом в колено вчера. Мы осмотрели его, чтобы быть уверенными наверняка, и я думаю, через пару дней с ним все будет нормально".



"Он не мог тренироваться сегодня, поэтому решение отправить его домой было легким. Это хороший момент для него, чтобы вернуться домой на пару дней раньше и прочистить голову".



"Своим твитом на днях Рахим поставил точку в этом инциденте. Завтра Рахим вернется на поле. Мы выиграли матч в четверг и можем двигаться дальше".



"Этим утром мы даже немного посмеялись, насколько нелепым образом ему приходится возвращаться домой. У него была сложная неделя, но она сделает его сильнее, и он очень хорошо держался в этот период", — цитирует Саутгейта Sky Sports.