Анонс матча Косово — Англия

В воскресенье сборная Англии проведет свой заключительный матч в 2019 году, сыграв на выезде с Косово.

В минувший четверг англичане сокрушили сборную Черногории на "Уэмбли" со счетом 7:0 и благодаря этой победе гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2020 с первого места Группы A.



Теперь дело за малым — подопечным Гарета Саутгейта остается завершить отборочную кампанию. В соперниках у англичан сборная Косово, которая уже не сдвинется с третьего места группы.



- Это будет всего лишь вторая в истории встреча сборных Косово и Англии. В сентябре родоначальники футбола одержали победу на "Уэмбли" со счетом 5:3.



- Англичане проиграли только один из 24 последних соревновательных матчей — 2:1 против Чехии в прошлом месяце. На этом отрезке команда Саутгейта сохранила свои ворота на замке 15 раз.



- Англия забила 13 голов с момента, когда последний раз пропускала. Шесть мячей влетело в ворота болгар и еще семь — черногорцев.



- В девяти матчах этого календарного года англичане забил 34 гола. Больше было только в 1908 (39) и 1966 (38) годах.



- После хет-трика Харри Кейна против черногорцев на счету нападающего "Тоттенхэма" уже 31 гол за национальную команду. Только у Уэйна Руни, Бобби Чарльтона, Гари Линекера, Джимми Гривза и Майкла Оуэна тоже больше 30.



- Рахим Стерлинг и Харри Кейн забили по три гола и трижды ассистировали друг другу в отборе к Евро-2020. Эта связка выдает гол среднем каждые 80 минут.



Из-за полученной на тренировке травмы колена домой был отправлен защитник "Ливерпуля" Джо Гомес. Его одноклубник Джордан Хендерсон приболел и в Косово тоже не полетел. Рахим Стерлинг, как ожидается, вернется в старт после пропущенного в качестве дисциплинарной меры матча против Черногории.



Евро-2020. Отборочный турнир. Группа A

Сборная Косово — сборная Англии

Приштина. Стадион "Фадиль Вокр". 20:00 Онлайн-трансляция