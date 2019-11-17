Анонс матча Косово — Англия
В воскресенье сборная Англии проведет свой заключительный матч в 2019 году, сыграв на выезде с Косово.
В минувший четверг англичане сокрушили сборную Черногории на "Уэмбли" со счетом 7:0 и благодаря этой победе гарантировали себе выход в финальную стадию Евро-2020 с первого места Группы A.
Теперь дело за малым — подопечным Гарета Саутгейта остается завершить отборочную кампанию. В соперниках у англичан сборная Косово, которая уже не сдвинется с третьего места группы.
- Это будет всего лишь вторая в истории встреча сборных Косово и Англии. В сентябре родоначальники футбола одержали победу на "Уэмбли" со счетом 5:3.
- Англичане проиграли только один из 24 последних соревновательных матчей — 2:1 против Чехии в прошлом месяце. На этом отрезке команда Саутгейта сохранила свои ворота на замке 15 раз.
- Англия забила 13 голов с момента, когда последний раз пропускала. Шесть мячей влетело в ворота болгар и еще семь — черногорцев.
- В девяти матчах этого календарного года англичане забил 34 гола. Больше было только в 1908 (39) и 1966 (38) годах.
- После хет-трика Харри Кейна против черногорцев на счету нападающего "Тоттенхэма" уже 31 гол за национальную команду. Только у Уэйна Руни, Бобби Чарльтона, Гари Линекера, Джимми Гривза и Майкла Оуэна тоже больше 30.
- Рахим Стерлинг и Харри Кейн забили по три гола и трижды ассистировали друг другу в отборе к Евро-2020. Эта связка выдает гол среднем каждые 80 минут.
Из-за полученной на тренировке травмы колена домой был отправлен защитник "Ливерпуля" Джо Гомес. Его одноклубник Джордан Хендерсон приболел и в Косово тоже не полетел. Рахим Стерлинг, как ожидается, вернется в старт после пропущенного в качестве дисциплинарной меры матча против Черногории.
Евро-2020. Отборочный турнир. Группа A
Сборная Косово — сборная Англии
Приштина. Стадион "Фадиль Вокр". 20:00 Онлайн-трансляция
17.11.2019 06:00
Просмотров: 137
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Салахи, Робертсоны уже сломались, сегодня ещё и Стерлингу ногу сломают косовары, как обещали. изи чемпик для Лестера.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий