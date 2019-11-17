"Сити" видит в Комане замену для Сане

"Манчестер Сити" рассматривает Кингсли Комана из "Баварии" на замену своему вингеру Лерою Сане.

По окончании этого сезона у Сане останется всего один год по контракту, что резко повышает его шансы перебраться в "Баварию", чего он не смог сделать минувшим летом. Лишь накануне издание The Telegraph сообщало, что игроки "Сити" уверены в уходе Лероя.



Sky Sports подтверждает информацию своих коллег о том, что чемпионы Премьер-Лиги ищут замену Сане. И в качестве идеального кандидата на эту роль "горожане" рассматривают именно Комана.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола успел поработать с Кингсли в течение одного сезона в Мюнхене и с тех пор является большим поклонником экс-игрока ПСЖ и "Ювентуса".



К своим 23 годам Коман сыграл уже 139 матчей за "Баварию", забив 28 голов. Появление в Мюнхене Сане может стать поводом для Кингсли задуматься об отъезде в Манчестер.