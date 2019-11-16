Мерсон: "Чемпионская гонка окончена"

Телевизионный эксперт Пол Мерсон считает, что судьба чемпионского титула Премьер-Лиги в этом сезоне уже предопределена.

Отпраздновав победу 3:1 над "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, "Ливерпуль" увеличил свой отрыв от действующего чемпиона до девяти очков.



При этом преимущество "красных" над "Лестером" и "Челси" составляет восемь баллов, и Мерсон считает, что это слишком много.



"Чемпионская гонка окончена, поэтому можете короновать "Ливерпуль" прямо сейчас".



"Думаете, "Сити" сможет отыграть девять очков отставания? Без шансов. "Ливерпуль" проиграл только раз в 52 матчах или около того".



"Им нужно проиграть трижды до конца сезона — и чтобы "Сити" ни разу не уступил. Можете себе такое представить?"



"Сити" знает, насколько тяжело им будет. Если "Ливерпуль" выиграет титул с восемью или девятью очками отрыва, это еще куда ни шло. Но отстать на двузначное количество очков для "Сити" было бы стыдно", — сообщил Мерсон Daily Star.